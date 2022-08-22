Шольц рассказал об обещании Путину по вопросу вступления Украины в НАТО
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Шольц рассказал об обещании Путину по вопросу вступления Украины в НАТО

Шольц перед спецоперацией пообещал Путину, что Украина не вступит в НАТО в течение 30 лет29 июня

страны-участницы НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса

14 февраля канцлер Германии разговаривал в Киеве

 с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня, поэтому то, что Москва сделала этот вопрос предметом больших дискуссий, кажется ему странным.



Планы Украины

В июле Зеленский заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО. Он считает, что это будет лучшей гарантией безопасности.

Также Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. По его словам, это же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи Киеву.

Зеленский назвал главное условие для отказа от вступления в НАТО — Запад должен дать украинцам гарантии безопасности. Они обязательно должны быть закреплены юридически.

Членство Украины в НАТО обсуждалось во внутренней повестке страны с момента объявления Киевом независимости от Москвы. После событий 2014 года, когда на Украине в ходе массовых протестов сменилась власть, новые лидеры государства выбрали курс на сближение с Североатлантическим альянсом.

После начала российской спецоперации Зеленский резко раскритиковал действия НАТО. Украинский президент поставил под сомнение способность альянса защитить даже страны-члены организации.



Позиция Москвы

В свою очередь, Москва выступает против расширения НАТО и вступления Украины в альянс. Президент России Владимир Путин назвал Киев инструментом НАТО для сдерживания России.

Он призвал Украину отказаться от стремления в НАТО.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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