Слуцкий: Бездумные действия ВСУ нуждаются в адекватной оценке мирового сообщества

Обстрелы Запорожской атомной электростанции, в том числе из тяжелых ракетных и артиллерийских систем, со стороны Вооруженных сил Украины создают очень непростую обстановку в сфере ядерной безопасности. Об этом сказал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-подходе по итогам совещания спикера Госдумы Вячеслава Володина с главами фракций для обсуждения инициативы КПРФ о дополнительном заседании Совета Госдумы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил рассмотреть на внеочередном заседании Совета Думы вопрос об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима и необходимости консолидации общества для поддержки специальной военной операции на Украине. Вячеслав Володин поддержал эту инициативу.

На совещании было принято решение провести Совет Госдумы 25 августа.

«Видимо, тех, кто сегодня считает себя властью в Киеве, не интересует страшный опыт чернобыльской трагедии — они и их зарубежные тьюторы с Запада пытаются только лишь демонизировать образ России в мире, обвинить Россию в агрессии…», — сказал Слуцкий. Российская сторона, по его словам, уже предприняла все профессиональные меры против того, чтобы ядерная безопасность на Запорожской АЭС не была как-либо нарушена. Вместе с тем идет рост напряжения вокруг данного досье, отметил политик.

«…Поэтому мы решили провести в четверг 25 августа специальное внеочередное заседание Совета Госдумы и обсудить эту ситуацию и попытки официального Киева совершенно непозволительным образом создавать угрозу ядерной безопасности вокруг АЭС в Запорожской области», — отметил Слуцкий.

Бездумные и безответственные действия ВСУ и в целом киевского режима нуждаются в обсуждении и адекватной, а не вывихнутой позиции стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН и позиции мирового сообщества в целом, полагает депутат. «Поэтому, как руководитель фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам буду выступать за специальный документ, который будет отражать реальную картину, обстановку вокруг объекта атомной энергетики в Запорожской области», — сказал политик. Такой документ, по его словам, может быть обращен к ООН и международным парламентским институтам.

«Уверен, что в случае, если Совет Думы подержит наш подход, мы сумеем принять сильный и сбалансированный документ, который затем будет воспринят в мире и в значительной степени позволит уравновесить заведомо вывихнутые подходы, которые наши оппоненты попытаются индуцировать на площадке Совета Безопасности ООН всего лишь за считанные недели до начала очередной сессии ее Генеральной ассамблеи», — заключил Слуцкий.