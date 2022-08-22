Слух: в разработке у Ubisoft находится игра по Marvel — про Блэйда
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Слух: в разработке у Ubisoft находится игра по Marvel — про Блэйда

Слух: в разработке у Ubisoft находится игра по Marvel — про Блэйда


Издательство Ubisoft может работать над игрой по Marvel, которая еще не представлена. Согласно слухам, это проект про Блэйда.

Информация появилась из публикаций двух актеров: Эдвина Гаффни и Алекса Миллера. Они в своих социальных сетях опубликовали фотографии с площадок по захвату движения. Сами актеры на площадке одеты в мокап-костюмы с брендированием Ubisoft, плюс фотографии подписаны хэштегами videogames и ubisoftgames, а на «хлопушке» есть обозначение, что проект производства Marvel.




На той же «хлопушке» указывается режиссер «Б.Тарик» — предполагается, что это Бассам Тарик, являющийся постановщиком нового фильма про Блэйда. Но съемки нового фильма по Блэйду еще не стартовали, и считается, что Ubisoft работает совместно с актерами и режиссером над новой игрой по Блэйду.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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