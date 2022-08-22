СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
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СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook

СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook


Компания Meta с помощью алгоритма искусственного интеллекта уволила несколько десятков модераторов, нанятых через подрядную фирму Accenture. Об этом пишет Business Insider.


Согласно отчету издания, подрядчик сообщил около 60 сотрудникам, что их работу в Facebook «скоро заберут». Причины сокращений не сообщили, а работникам не дали разъяснений по поводу изменений.


По данным издания, сотрудников проинформировали об увольнении во время поспешно запланированного видеозвонка. В процессе разговора неназванные представители Accenture сообщили подрядчикам, что их выбрали «случайно» с помощью алгоритма.


Попавшим под сокращение работникам сказали, что они могут повторно подать заявку и пройти собеседование на новые должности в фирме.


Facebook отказался комментировать ситуацию, а представитель Accenture отрицал факт «увольнения».


Сокращения происходят на фоне беспрецедентных трудностей для Meta. Ранее директор по продукту Крис Кокс предупредил сотрудников о «грядущих финансовых сложностях», связанных с изменениями политики конфиденциальности и макроэкономическим давлением.


Также компания впервые в своей истории сообщила о падении выручки по результатам второго квартала 2022 года. В частности, убыток подразделения Meta с фокусом на метавселенной составил $2,8 млрд.


По некоторым данным, сотрудники компании обеспокоены возможным сокращением рабочей силы на 10%, хотя представители техгиганта опровергли подобные планы.


Напомним, в мае Белый Дом предупредил об угрозах применения ИИ-инструментов в рекрутинге.


В ноябре 2021 года городской совет Нью-Йорка запретил использование систем найма с искусственным интеллектом, не прошедших проверку на предмет дискриминации.


В сентябре власти Калифорнии урегулировали алгоритмы производительности труда.



# Экономика facebook, meta, искусственный интеллект, новости
По материалам: ForkLog

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