Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостоверным
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Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостоверным

Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостовернымДанные о том, что Петербургу грозит дефицит расходников, оказались частично недостоверными

Сообщение о том, что Санкт-Петербургу грозит дефицит расходных материалов для анализов после остановки поставок оборудования от американской компании Thermo Fisher Scientific, оказалось частично недостоверным.

Первоисточником этих данных выступил материал, появившийся утром 19 августа на сайте газеты «Деловой Петербург». В нем говорится, что американская компания Thermo Fisher Scientific остановила производство оборудования для медицинских лабораторий на своем петербургском заводе и в одностороннем порядке прекратила отгрузки дистрибьюторам. Как отмечает автор материала, в будущем это может привести к дефициту в Санкт-Петербурге расходных материалов — дозаторов и одноразовых наконечников для них. В качестве источников этой информации указаны игроки рынка и представитель российского подразделения Thermo Fisher Scientific.

Автор материала утверждает, что с проблемами из-за остановки поставок могут, в частности, столкнуться фармацевтические предприятия «Витал Девелопмент», «Алкор Био», НИИ вакцин и сывороток, лаборатории «СПИД.Центра», станции переливания крови, государственные туберкулезные диспансеры, а также частные клинико-медицинские сети «Хеликс», «Инвитро», «Ситилаб» и «Гемотест».

Из вышеперечисленных компаний комментарий о последствиях остановки производства Thermo Fisher Scientific согласились дать только в предприятии «Алкор Био», которое закупало у зарубежной компании около одного миллиона единиц продукции в год. Представитель предприятия Наталия Лягалова рассказала, что поиск нового поставщика среди российских и азиатских производителей будет сопровождаться для компании финансовыми затратами, потерей времени и трудоресурсов.

Коммерческий директор дистрибьютора лабораторного оборудования компании «Диаэм» Артур Аваков в беседе с «Деловым Петербургом» заявил, что быстро найти замену расходникам Thermo Fisher Scientific не получится. «Китайских аналогов на рынке много, но у них нет регистрации, по качеству они уступают петербургской продукции и имеют значительный срок поставки», — уточнил он.

В тот же день заместитель гендиректора Лабораторной службы «Хеликс», которая является клиентом Thermo Fisher Scientific, Дарья Горякина в разговоре с «РБК Петербург» сообщила, что компания не видит трудностей из-за прекращения поставок Thermo Fisher Scientific. «Основные партнеры "Хеликса" по расходным материалам, в том числе по лабораторному пластику, продолжают работу, мы просто увеличили объем закупок у других поставщиков», — сказала Горякина.

В разговоре с «Московским комсомольцем» Горякина также подтвердила, что дефицита расходных материалов не ожидается. «В случае если возникнет сбой с текущими поставщиками, мы в любой момент сможем беспрепятственно перейти на новые позиции, которые успешно пройдут тестирование. Это обычная практика для крупной лабораторной сети», — заверила заместитель гендиректора «Хеликса».

Информация о том, что Петербургу грозит дефицит расходников для анализов, появилась во многих СМИ. Об этом написали в основном петербургские издания, например, «Коммерсантъ Санкт-Петербург», «КП - Санкт-Петербург», «АиФ Санкт-Петербург» и «Ведомости Санкт-Петербург».

В социальных сетях информация о грядущем дефиците расходников распространилась не так широко. Материалы об этом были обнаружены во «ВКонтакте», например, в сообществах «Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События» (249,6 тысячи подписчиков), «IK.NEWS "CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ"» (421 подписчик), «Новости в стране и мире» (94 подписчика) и у некоторых пользователей. В «Одноклассниках» эти данные практически не распространились.

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По материалам: lenta.ru

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