Созданию плантации авокадо на юге Испании помешало открытие крупного мегалитического комплекса

Вадим Карасев

В Ла-Торре-Ла-Ханера (La Torre-La Janera), возле города Уэльва в Андалусии, что недалеко от границы с Португалией, обнаружен крупный мегалитический комплекс, который, по мнению археологов, может оказаться крупнейшим в Европе. Начало его сооружения относят к 5-му тыс. до н. э.

Открытие было связано с планами владельца земли создать на этом месте плантацию деревьев авокадо площадью 600 гектаров. Власти Андалусии давали разрешение на это только при условии предварительного археологического обследования территории. Обследование началось в 2018 году, и довольно скоро стало ясно, что с идеей посадки авокадо придется распрощаться. Вместо этого объявлено о начале масштабного проекта раскопок, исследования и консервации мегалитических памятников, который продлится как минимум до 2026 года.

На холмах над рекой Гвадиана археологи нашли 526 объектов — дольмены, каменные ящики, круглые ограждения и стоячие камни, а также места добычи камня, наскальные изображения и кварцитовые молоты. Часть камней стоит вертикально, другие лежат на земле. Высота камней — от одного до трех метров, многие зарыты глубоко в землю. Образцы с мест раскопок всё еще находятся в процессе датирования, но, по предварительным оценкам, первые вертикальные камни были возведены между средним неолитом и ранним бронзовым веком, с 5-го по 2-е тыс. до н. э. Затем памятники повторно использовались на протяжении веков.

Профессор Примитива Буэно-Рамирес из Университета города Алькала, одна из трех руководителей исследовательского проекта, говорит, что как количество мегалитов, так и их разнообразие и степень сохранности поразительны. «Обнаружение каменных рядов и дольменов на одном участке не очень распространено. Здесь вы найдете всё вместе — ряды, кромлехи и дольмены, — и это просто удивительно», — сказала она. Ряды камней представляют собой вертикально установленные вдоль одной линии камни. Кромлехом называют камни, установленные по кругу, а дольмен представляет собой тип мегалитической гробницы, обычно состоящей из двух или более стоячих камней с большим плоским камнем сверху. Одиночный вертикальный камень называют менгиром.

По словам исследователей, большинство менгиров на обследованной территории сгруппированы в 26 рядов и два кромлеха, оба расположены на вершинах холмов с четкой ориентацией на восток для наблюдения за восходом солнца во время летнего и зимнего солнцестояния, а также в дни весеннего и осеннего равноденствия.