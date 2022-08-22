Специалист рассказала, как будет меняться климат в текущем столетии

Несмотря на экологические программы по снижению выбросов парниковых газов, температура на Земле будет расти. Об этом в интервью «Парламентской газете» предупредила ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева.

Эксперт уверена, что даже если вдруг на всей планете полностью исчезнут все источники выбросов, потепление, возможно, замедлится, но продолжится.

«По предварительным прогнозам, к середине текущего века зимой температура повысится еще на 3-5 градусов, а летом — на 1-3 градуса. Но то, что через 50-70 лет Петербург и весь Северо-Запад скроются под водой, в Сибири будет Сахара, а вся Россия переедет на Дальний восток как в единственный возможный регион для комфортного проживания — это легенды», — сказала Акентьева, заверив, что изменения климата по «голливудским сценариям» в ближайшее столетие ждать не приходится.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля обновили климатические нормы с учетом глобального потепления. Понятие температурной аномалии было актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. До этого в стране использовались средние сезонные значения температур для периода с 1961 по 1990 год, в то время как в Москве, например, норма для июля успела повыситься на 1,5 градуса.



