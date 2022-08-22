Стало известно о планах Bosch продать свои заводы в России

Вадим Карасев

«Ъ» заявил о планах Bosch продать два своих завода под Санкт-Петербургом

Немецкий производитель бытовой техники Bosch намерен продать свои российские заводы, поэтому ищет для них покупателя. Активами компании уже интересовались ряд ретейлеров, но они остались недовольны указанной стоимостью предприятий, посчитав ее завышенной. О планах Bosch заявил «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Отделение немецкой Bosch в России — ООО «БСХ Бытовые приборы», которое производит в стране холодильники и стиральные машины, намерено найти покупателей на два своих завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей предприятиям приходила из Евросоюза.

В работающем состоянии заводы стоят от 3,8–4,4 миллиарда рублей. «Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше»,— отметил источник «Ъ», подчеркнув, что предприятия «специализированы под технологии Bosch».

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — подтвердил другой источник издания.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» предположил, что заводы могут приобрести китайские или турецкие производители бытовой техники, как произошло с Whirlpool, завод которой выкупила турецкая Arcelik. По мнению другого информатора, одним из кандидатов является китайская Midea, которая «давно хочет локализоваться в России», или другой бренд из этой страны — Hisense.

В марте стало известно, что Bosch приостановила производственную деятельность в России, а также прекратила поставки в страну на фоне спецоперации на Украине. Компания отказалась от поставок деталей для грузовых машин в Россию и российским клиентам из-за возможного использования их «в негражданских целях».