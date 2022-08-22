Storytel объявил об уходе из России с 1 октября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Storytel объявил об уходе из России с 1 октября

Storytel объявил об уходе из России с 1 октябряСервис аудиокниг Storytel объявил об уходе из России с 1 октября

Один из крупнейших сервисов аудио- и электронных книг Storytel объявил об окончательном уходе из России. Об этом пишут «Известия».

Издание сообщает, что пользователи сервиса получили письмо, в котором сервис предупредил, что продолжать пользоваться приложением будет возможно лишь до 30 сентября. С 1 октября приложение станет недоступным

Пользователям, ранее оплатившим подписку на несколько месяцев, вернут деньги за неиспользованный период.

4 марта Storytel заявил о приостановке работы в России, дал возможность продлить подписку и разрешил пользоваться приложением уже действующим российским пользователям.

7 июля президент Владимир Путин назвал благом для российской экономики уход иностранных компаний. «В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — отметил он.

С конца февраля об уходе с российского рынка объявили несколько десятков зарубежных компаний из разных отраслей. Большинство из них объясняли свое решение невозможностью работать в России в условиях спецоперации и возникшими логистическими сложностями.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 22.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 22.08.2022 (13 фото)
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала об обидном прозвище, которое дали в семье
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала об обидном прозвище, которое
Максим Галкин показал, как подросшая дочка осваивает канатную дорогу в Юрмале
Максим Галкин показал, как подросшая дочка осваивает канатную дорогу
Макс Фадеев назвал Наргиз Закирову бесчеловечной
Макс Фадеев назвал Наргиз Закирову бесчеловечной
Лянка Грыу завела себе нового мужчину
Лянка Грыу завела себе нового мужчину
Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас
Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас
Сериал "РАЙцентр", в котором снимается Кристина Асмус, оказался в центре экологического скандала: что произошло
Сериал "РАЙцентр", в котором снимается Кристина Асмус,
Invesco запустит фонд для инвестиций в экосистему метавселенных
Invesco запустит фонд для инвестиций в экосистему метавселенных
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
Storytel объявил об уходе из России с 1 октября
Storytel объявил об уходе из России с 1 октября
Что можно и нельзя дарить на новоселье, чтобы не навлечь беду
Что можно и нельзя дарить на новоселье, чтобы не навлечь беду
На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили государственный флаг РФ
На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили

Топ на сегодня

Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных ценностей
Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных
Что такое точность?
Что такое точность?
Блогерша Кристина Макеева искупалась в ванной с красной икрой и словила хейт
Блогерша Кристина Макеева искупалась в ванной с красной икрой и
Анна Курникова скоро расстанется с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова скоро расстанется с Энрике Иглесиасом

Еще по теме

В Госдуме призвали ввести эмбарго на ряд товаров из Польши
Литературные тренды 2020 года в мире аудиокниг
Спикер парламента Киргизии объявил об уходе в отставку
Владимир Машков объявил об уходе из кино