Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка

Вадим Карасев

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова, объявив его в международный розыск за крупную растрату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Басманном суде заявили, что Рубинову инкриминируется преступление по ч. 4 статьи 160 УК РФ (растрата или присвоение суммы от 1 млн рублей). По решению органа судебной власти, бывшего топ-менеджера Центробанка следует заключить под стражу на два месяца с момента передачи силовым структурам.

Как утверждает источник агентства в правоохранительных органах, Рубинов, ранее возглавлявший департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ, имеет паспорт Израиля и скрывается на территории этой страны. Бывшего топ-менджера регулятора также обвиняют в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и похищении (ст. 126 УК РФ) трех человек, в том числе двухлетнего ребёнка.

Ранее правоохранительные органы задержали главу Минтранса Красноярского края Константина Димитрова: его обвиняют в мошенничестве, непосредственно связанном с проектом строительства городского метро.