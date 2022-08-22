Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка

Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова, объявив его в международный розыск за крупную растрату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Басманном суде заявили, что Рубинову инкриминируется преступление по ч. 4 статьи 160 УК РФ (растрата или присвоение суммы от 1 млн рублей). По решению органа судебной власти, бывшего топ-менеджера Центробанка следует заключить под стражу на два месяца с момента передачи силовым структурам.


Как утверждает источник агентства в правоохранительных органах, Рубинов, ранее возглавлявший департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ, имеет паспорт Израиля и скрывается на территории этой страны. Бывшего топ-менджера регулятора также обвиняют в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и похищении (ст. 126 УК РФ) трех человек, в том числе двухлетнего ребёнка.

Ранее правоохранительные органы задержали главу Минтранса Красноярского края Константина Димитрова: его обвиняют в мошенничестве, непосредственно связанном с проектом строительства городского метро.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостоверным
Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и
Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка
Суд объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Малайзия арестовала российский танкер
Малайзия арестовала российский танкер
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней после парных родов»
Регина Тодоренко: «Влад говорил, наша интимная жизнь не будет прежней
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей
Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
Маргарита Симоньян рассказала о расколе в обществе
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
К новому учебному году в ДНР доставили более 200 тыс. учебников из РФ
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения

Топ на сегодня

Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик

Еще по теме

Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО на два месяца
В Петербурге суд заочно арестовал скрывающегося в Австрии экс-владельца банка ВЕФК
Альфреда Коха объявили в международный розыск
Суд Москвы заочно арестовал экс-главу «Трансаэро»