Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас
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Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас

Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас
Супруга юмориста  Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась пляжным фото в купальнике. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян завершают свой отдых в Турции. Татьяна регулярно делилась подробностями своего отдыха, а сегодня опубликовала снимок на пляже и поделилась рабочими планами. «Три недели отпуска прошли стремглав. Быстро. Очень быстро. Сегодня я полна сил и с легкой душой возвращаюсь домой, чтобы ворваться в рабочие будни. Нет благодарнее чувства, чем желание свернуть горы. Финальная неделя августа будет! Планов громадье. Все успею!» — заявила жена Петросяна.
Поклонники живо отреагировали на фото звезды в купальнике. Многие отметили, что у Брухуновой прекрасная фигура, однако нашлись и те, кто нашел в ней изъяны. Пользователи отметили, что у Татьяны увеличился живот и бедра. «Такой красивый изгиб!», «Это лучшее ваше фото с отдыха», «Очень красивый купальник и вы в нем», «Вы красивая, конечно, но видно, что наели бочка на отдыхе», «Животик все равно выпирает», — написали пользователи. Впрочем, подобная критика совсем не расстраивает Татьяну. Супруга Петросяна недавно заявила, что трезво оценивает свою внешность. Брухунова подчеркнула, что для нее важна вовсе не форма, а содержание. Кроме того, молодая мама знает удачные ракурсы для фото, которые визуально вытягивают силуэт. «Мой живот никогда не был плоским, а бёдра узкими. Но я знаю одно наверняка: красивое тело – это здоровый организм. Мне 33 года. Я здорова. Только это реально важно», — резюмировала Татьяна.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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