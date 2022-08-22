Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности

Жена комика Татьяна Брухунова поговорила на откровенные темы. Светская львица постоянно сталкивается с хейтерами. Супруга Евгения Петросяна старается не обращать внимания на комментарии таких людей, хотя иногда их высказывания и оказываются максимально грубыми. 32-летняя Татьяна Брухунова стала настоящей звездой Сети после того, как о ее романе с Евгением Петросяном узнала вся страна. У женщины тысячи подписчиков, что дает ей право именоваться популярным блогером. «Сейчас на меня подписаны почти 100 тысяч человек. Так уж получилось, что в период, когда мою личную жизнь обсуждала вся страна, блог стал активно расти. Хоть какой-то был плюс от всего этого. Я считаю, что у меня огромное количество подписчиков. Встречаются, конечно, неадекватные, которые сразу отправляются в блок, но в большинстве своем у меня очень интеллигентная аудитория», — подчеркнула Брухунова.Больше всего Татьяну раздражают даже не хейтерские комментарии, а неуместные вопросы о личной жизни. «Я уж точно не буду обсуждать, как кормила грудью. Вообще, мне хочется отправить к психиатру тех людей, которые задают вопросы о том, почему не снималась беременной в кружевных трусах. Мне кажется ненормальным такого рода интерес», — заявила супруга Петросяна. Напомним, что сын Петросяна и Брухуновой появился на свет 13 марта 2020 года. Татьяна скрывала не только беременность, но и сам факт рождения малыша. О радостном событии она рассказала лишь спустя несколько месяцев. Из-за того, что возлюбленная юмориста так умело водила за нос общественность, появились слухи о суррогатном материнстве. По мнению некоторых фанатов, Брухунова не рожала сына, ведь в ее социальных сетях не появлялось ни одной фотографии с округлившимся животом. Сама же молодая мама подобные домыслы считает глупыми, стараясь не обращать на них внимания.