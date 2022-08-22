Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности

Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности

Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности
Жена комика Татьяна Брухунова поговорила на откровенные темы. Светская львица постоянно сталкивается с хейтерами. Супруга Евгения Петросяна старается не обращать внимания на комментарии таких людей, хотя иногда их высказывания и оказываются максимально грубыми. 32-летняя Татьяна Брухунова стала настоящей звездой Сети после того, как о ее романе с Евгением Петросяном узнала вся страна. У женщины тысячи подписчиков, что дает ей право именоваться популярным блогером. «Сейчас на меня подписаны почти 100 тысяч человек. Так уж получилось, что в период, когда мою личную жизнь обсуждала вся страна, блог стал активно расти. Хоть какой-то был плюс от всего этого. Я считаю, что у меня огромное количество подписчиков. Встречаются, конечно, неадекватные, которые сразу отправляются в блок, но в большинстве своем у меня очень интеллигентная аудитория», — подчеркнула Брухунова.
Больше всего Татьяну раздражают даже не хейтерские комментарии, а неуместные вопросы о личной жизни. «Я уж точно не буду обсуждать, как кормила грудью. Вообще, мне хочется отправить к психиатру тех людей, которые задают вопросы о том, почему не снималась беременной в кружевных трусах. Мне кажется ненормальным такого рода интерес», — заявила супруга Петросяна. Напомним, что сын Петросяна и Брухуновой появился на свет 13 марта 2020 года. Татьяна скрывала не только беременность, но и сам факт рождения малыша. О радостном событии она рассказала лишь спустя несколько месяцев. Из-за того, что возлюбленная юмориста так умело водила за нос общественность, появились слухи о суррогатном материнстве. По мнению некоторых фанатов, Брухунова не рожала сына, ведь в ее социальных сетях не появлялось ни одной фотографии с округлившимся животом. Сама же молодая мама подобные домыслы считает глупыми, стараясь не обращать на них внимания.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Что можно и нельзя дарить на новоселье, чтобы не навлечь беду
Что можно и нельзя дарить на новоселье, чтобы не навлечь беду
На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили государственный флаг РФ
На Змеиной сопке в Хабаровском крае активисты ОНФ установили
Поставкам нефти из Казахстана через Россию пообещали длительные ограничения
Поставкам нефти из Казахстана через Россию пообещали длительные
Поэтесса Вера Полозкова рассказала о дисморфофобии
Поэтесса Вера Полозкова рассказала о дисморфофобии
Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»
Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»
Наташа Королева с Тарзаном устроили на годовщину свадьбы настоящее шоу
Наташа Королева с Тарзаном устроили на годовщину свадьбы настоящее шоу
"Если бы они могли говорить": забавные комиксы о животных (15 фото)
"Если бы они могли говорить": забавные комиксы о животных
Лайма Вайкуле сменила головные уборы на стрижку под ежик и игнорирует вопросы о раке
Лайма Вайкуле сменила головные уборы на стрижку под ежик и игнорирует
Зловоние из раковины: как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины и прочистить канализацию
Зловоние из раковины: как избавиться от неприятного запаха из
Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности
Татьяна Брухунова рассказала о съемках в трусах во время беременности
Наташа Королева заявила, что Разин стоит за феноменом «Ласкового мая»
Наташа Королева заявила, что Разин стоит за феноменом «Ласкового мая»
Владимир Путин жестко высказался после убийства Дугиной
Владимир Путин жестко высказался после убийства Дугиной

Топ на сегодня

Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на шезлонге
Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на
Ирина Хакамада запечатлелась в купальнике на краю водопада Виктория
Ирина Хакамада запечатлелась в купальнике на краю водопада Виктория
Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных ценностей
Путин заявил о невозможности России отступить от традиционных
Блогерша Кристина Макеева искупалась в ванной с красной икрой и словила хейт
Блогерша Кристина Макеева искупалась в ванной с красной икрой и

Еще по теме

Татьяна Брухунова рассказала, как будет жить через десять лет с Петросяном
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности
Татьяна Брухунова рассказала о домашних побоях
Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына