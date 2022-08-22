The Game Awards 2022 пройдет 8 декабря в Microsoft Theater
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The Game Awards 2022 пройдет 8 декабря в Microsoft Theater

The Game Awards 2022 пройдет 8 декабря в Microsoft Theater


Ежегодная игровая премия The Game Awards 2022 состоится в этом году 8 декабря, о чем сегодня сообщил ее ведущий Джефф Кили. Мероприятие вновь пройдет в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Заявлено, что шоу можно будет «смотреть более чем 40 потоковых платформах по всему миру, включая YouTube, Twitch, Twitter, Facebook и TikTok».

Анонсировано, что в этом году на The Game Awards будет новая номинация — «Лучшая адаптация». В рамках этой номинации «отмечаются творческие работы, достоверно адаптирующие интеллектуальную собственность видеоигр к другим популярным средствам массовой информации, таким как фильмы, шоу, подкасты, романы и комиксы».

Напомним, на The Game Awards ежегодно не только награждают игры в разных номинациях, но и анонсируют различные проекты. Заявлено, что и в этом году игроков ждет немало мировых премьер.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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