«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Вадим Карасев

Банк «Тинькофф» сообщил об устранении технического сбоя в работе его приложения

Пресс-служба банка «Тинькофф» сообщила, что сбой в работе приложения, о котором ранее сообщили его пользователи, устранен. Об этом пишет РИА Новости.

«Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен», — сказали агентству в компании.

Клиенты «Тинькофф» сообщили о неполадках в работе приложения банка днем в понедельник, 22 августа. Комментарии об этом, в частности, появились в официальной группе компании во «ВКонтакте». Юзеры указали на проблемы с попыткой войти в приложение, переводами средств, оплатой товаров и услуг и снятием наличных. Помимо того, у ряда пользователей не отображался дебетовый счет.

Пресс-служба «Тинькофф» вскоре подтвердила информацию о сбое, заявив, что у некоторых клиентов по техническим причинам могут возникать сложности в работе приложения или личного кабинета. «Работаем над максимально оперативным исправлением ситуации», — сказали в кредитной организации.

Ранее также сообщалось о масштабном сбое у сервисов компании Google. Пользователи ряда стран указали на неполадки в работе поисковой системы Google и карт Google Maps.