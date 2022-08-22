Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения
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Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольнения

Участие россиянина в СВО сочли прогулом и поводом для увольненияДепутат ГД Хинштейн рассказал о россиянине, которого уволили, пока тот участвовал в СВО

Жителя города Лиски Воронежской области уволили по статье «прогул», пока тот участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, к нему обратилась жена россиянина. Она рассказала, что ее муж, 39-летний IT-специалист компании «Магнит» состоял в мобильном резерве военкомата, заключил краткосрочный контракт для участия в СВО и убыл для выполнения боевых задач. В бою россиянин получил ранение и оказался в госпитале.

Когда спустя несколько месяцев россиянин вернулся домой, то обнаружил, что в компании его уже уволили, несмотря на то, что военкомат оповещал работодателя о прохождении их сотрудником службы по контракту.

«Не знаю, как назвать действия руководителей воронежского филиала "Магнита"? Предательством? Вредительством? Бесчеловечностью?» — возмутился депутат.

Он пообещал, что направит запросы в прокуратуру и Минтруд, а также призвал не только восстановить россиянина на работе, но и «сурово наказать» ответственных за увольнение мужчины. «Лица, допустившие такое издевательство над раненным бойцом, должны быть не только уволены, но и сурово наказаны. А еще лучше — их самих направить для участия в СВО», — заявил Хинштейн.

Ранее девушка российского офицера из Кызыла, погибшего во время СВО на Украине, заявила, что ее пытались шантажировать совместными с молодым человеком интимными фотографиями.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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