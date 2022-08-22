В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash

В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk.

12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. Позднее стало известно, что речь идет о Перцеве.

Согласно изданию, после закрытого слушания разработчика оставили под стражей на две недели. Арест Перцева вызвал резонанс в сообществе. Анонсируя мититинг, инициативная группа заявила, что действия властей создают опасный прецендент.

По данным СМИ, в митинги приняли участие более 50 человек. Они требовали освободить разработчика и заявляли, что «открытый исходный код не является преступлением». Одна из протестующих в комментарии изданию отметила, что инцидент с Перцевым «формирует сдерживающий эффект, который идет вразрез с инновациями и против сообщества».

«Алекс всего лишь разработчик. Они должны преследовать настоящих преступников», — подчеркнула Web3-разработчица Наоми Скеттини.

По ее словам, он не несет ответственности за злоумышленников, использующих код для незаконной деятельности.

«Это все равно, что сказать, что изобретатель ножа виновен в убийствах. Это действительно смешно», — добавила участница митинга.

Руководитель одного из блокчейн-проектов Родриго Сапата заметил, что арест может грозить последствиями для разработчиков в других областях. Он призвал обновить законодательство «для эпохи открытого исходного кода».

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.

По данным ведомства, с момента создания Tornado Cash в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Согласно Elliptic, корректно говорить о $1,54 млрд.

Напомним, CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал санкции против миксера неконституционными, а аналитики TRM Labs — вызовом для комплаенса.

Члены децентрализованной автономной организации Tornado DAO призвали сообщество нанять команду юристов для судебного оспаривания блокировки сервиса.

Позже о намерении оспорить наложенные США ограничения сообщила ориентированная на криптоиндустрию правозащитная организация Coin Center.