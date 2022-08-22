В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
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В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash

В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash


В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk.


12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. Позднее стало известно, что речь идет о Перцеве.


Согласно изданию, после закрытого слушания разработчика оставили под стражей на две недели. Арест Перцева вызвал резонанс в сообществе. Анонсируя мититинг, инициативная группа заявила, что действия властей создают опасный прецендент.


По данным СМИ, в митинги приняли участие более 50 человек. Они требовали освободить разработчика и заявляли, что «открытый исходный код не является преступлением». Одна из протестующих в комментарии изданию отметила, что инцидент с Перцевым «формирует сдерживающий эффект, который идет вразрез с инновациями и против сообщества».


«Алекс всего лишь разработчик. Они должны преследовать настоящих преступников», — подчеркнула Web3-разработчица Наоми Скеттини.


По ее словам, он не несет ответственности за злоумышленников, использующих код для незаконной деятельности.


«Это все равно, что сказать, что изобретатель ножа виновен в убийствах. Это действительно смешно», — добавила участница митинга.


Руководитель одного из блокчейн-проектов Родриго Сапата заметил, что арест может грозить последствиями для разработчиков в других областях. Он призвал обновить законодательство «для эпохи открытого исходного кода».


8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.


По данным ведомства, с момента создания Tornado Cash в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Согласно Elliptic, корректно говорить о $1,54 млрд.


Напомним, CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал санкции против миксера неконституционными, а аналитики TRM Labs — вызовом для комплаенса.


Члены децентрализованной автономной организации Tornado DAO призвали сообщество нанять команду юристов для судебного оспаривания блокировки сервиса.


Позже о намерении оспорить наложенные США ограничения сообщила ориентированная на криптоиндустрию правозащитная организация Coin Center.

# Экономика tornado cash, нидерланды, новости
По материалам: ForkLog

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