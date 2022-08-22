В Британии призвали военных подготовить близких к возможной войне с Россией
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В Британии призвали военных подготовить близких к возможной войне с Россией

Британский уоррент-офицер Карни призвал военных и их семьи подготовиться к войне с Россией

Британским военным следует подготовить свои семьи к возможной войне с Россией. Об этом в официальном журнале британской армии Soldier заявил уоррент-офицер Пол Карни.

«Я прошу, чтобы вы [военнослужащие] обсудили с ними [родственниками] возможное развертывание прямо сейчас», — сказал он.

Карни также призвал военных найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

Ранее бывший глава Особой воздушной службы Великобритании генерал сэр Эдриан Брэдшоу заявил, британские вооруженные силы должны быть готовы сражаться с Россией в Европе. Он также отметил, что его «исключительный» долг состоит в том, чтобы сделать армию «настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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