В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО

Вадим Карасев

Депутат Белик: заявления об отсутствии угрозы со стороны НАТО — политическая манипуляция

Заверения канцлера Германии Олафа Шольца об отсутствии угрозы России со стороны НАТО — ничто иное, как политическая манипуляция. Так на слова политика отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, его слова приводят «Известия».

По мнению депутата, стоит России поверить обещаниям западных политиков и прекратить военную спецоперацию на Украине, «как все договоренности будут забыты, а ситуация будет развиваться исключительно в интересах коллективного Запада».

«Мы видим, какую колоссальную поддержку НАТО оказывает Украине в противостоянии с нашей страной, поэтому подобные заявления канцлера Германии об отсутствии угрозы России со стороны НАТО и невступлении в альянс Украины — это политическая манипуляция», — заявил Белик, указывая, что за все время пребывания у власти канцлер ФРГ «ни разу не дал здравой оценки» происходящего в Донбассе.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, что перед специальной операцией на Украине заверил президента России Владимира Путина в отсутствии угрозы для страны со стороны НАТО.