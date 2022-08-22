В Херсоне более тысячи человек пришли на праздник в честь Дня российского флага
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Херсоне более тысячи человек пришли на праздник в честь Дня российского флага

В Херсоне более тысячи человек пришли на праздник в честь Дня российского флага

Более тысячи человек пришли вчера, 21 августа, в Херсоне на праздничный концерт в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

Даже сильнейшая жара не стала препятствием – люди все равно пришли на праздник. При этом организаторы постарались сделать мероприятие наиболее комфортным - они обеспечили зрителей водой и навесами для тени.


С наступающим праздником херсонцев поздравил врио главы региона Сергей Елисеев. В праздничном концерте участвовали звезды российской эстрады: Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Аглая Шиловская, Анастасия Макеева. Вел концерт Родион Газманов. Мероприятие длилось более трех часов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн
В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине
В ЕС и НАТО заявили о возможном крахе консенсуса по Украине
Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23 августа празднуют День ангела
Обладатели имен Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва 23
Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Иммунолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре, пластике и конкуренции с сестрой
Дизайнер 12Storeez Марина Голомаздина рассказала о брачном договоре,
По какой причине времена года сменяют друг друга и имеют разную продолжительность
По какой причине времена года сменяют друг друга и имеют разную
Звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донора
Звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донора
В Херсоне более тысячи человек пришли на праздник в честь Дня российского флага
В Херсоне более тысячи человек пришли на праздник в честь Дня
Шольц прибыл в Канаду для переговоров о поставках газа
Шольц прибыл в Канаду для переговоров о поставках газа
В Росиии выявили 33 061 случай коронавируса
В Росиии выявили 33 061 случай коронавируса
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Названы сложности работы TikTok-блогером
Названы сложности работы TikTok-блогером

Топ на сегодня

Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и другие новости из мира ИИ
Ученые создали робота из ДНК, TikTok представила конкурента DALL-E и
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер Владимир Долинский впервые стал дедушкой
"Ему в кадр надо заходить, а он рыдает": 78-летний актер
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
Анастасию Макееву с мужем обвинили в нападении на соседа
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик

Еще по теме

Праздник в честь Дня российского флага собрал в Ростове более трех тысяч человек
О чем поют мужчины - Праздничный концерт - 8 Марта (08.03.2018)
На патриотическую акцию в Москве пришли около 60 тыс человек
Глава Ленобласти примет участие в мотопробеге в День российского флага