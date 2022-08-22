В Херсоне более тысячи человек пришли на праздник в честь Дня российского флага

Вадим Карасев

Более тысячи человек пришли вчера, 21 августа, в Херсоне на праздничный концерт в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

Даже сильнейшая жара не стала препятствием – люди все равно пришли на праздник. При этом организаторы постарались сделать мероприятие наиболее комфортным - они обеспечили зрителей водой и навесами для тени.

С наступающим праздником херсонцев поздравил врио главы региона Сергей Елисеев. В праздничном концерте участвовали звезды российской эстрады: Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Аглая Шиловская, Анастасия Макеева. Вел концерт Родион Газманов. Мероприятие длилось более трех часов.