В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
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В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов

В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузовВ Калининградской области нашли вариант оплаты транзита, альтернативный Шауляй банку

Власти Калининградской области нашли вариант оплаты транзита грузов, альтернативный литовскому Шауляй банку. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

Как сказал глава пресс-службы Дмитрий Лысков, этим способом пользуются многие компании. При этом он не уточнил подробности альтернативной схемы.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с 1 сентября из-за отказа литовского банка от работы с Россией.

18 июня Литва прекратила транзит ряда попавших под санкции Евросоюза товаров по железной дороге в Калининград. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, среди которых строительные материалы, цемент и металлы. 13 июля Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами. 26 июля в Калининград прибыл первый транзитный поезд с цементом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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