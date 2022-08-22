В МИД обвинили США в проведении агрессивной политики против России
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В МИД обвинили США в проведении агрессивной политики против России

В МИД обвинили США в проведении агрессивной политики против РоссииЗамглавы МИД РФ Рябков обвинил США в проведении агрессивной политики против России

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал вероятность возобновления диалога с США по стратегической стабильности. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Рябков заявил, что Москва считает совсем не очевидной возможность восстановления диалога с Вашингтоном. Он обвинил США в проведении агрессивной политики против России и напомнил, что именно американская сторона прервала взаимодействие.

«Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся», — отметил замглавы российского МИД.

Дипломат добавил, что позиция Москва по стратегическому диалогу с Вашингтоном остается прежней.

«Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом», — заключил Рябков.

Ранее Рябков призвал Россию «не расслабляться» на фоне санкций Запада. По его мнению, Москве необходимо Россия продолжать мобилизовывать свои внутренние ресурсы для выполнения целей специальной военной операции на Украине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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