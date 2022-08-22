В Минэкономразвития хотят цифровизировать создание нормативных правовых актов

Минэкономразвития планирует создать государственную информационную систему «Нормотворчество» для цифровизации процесса создания нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации министерства, новая система должна будет стать «единой средой взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке законодательных решений».

Систему планируется создать в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление». Процесс создания правовых актов включают в себя разработку и согласование проектов документов с учетом совместной работы с правовыми актами в электронном виде.

Работы должны будут проводиться за счет интеграции с действующими информационными, правовыми системами и ресурсами, в частности порталом проектов нормативных правовых актов и официальным интернет-порталом правовой информации, уточнили агентству. В рамках создания системы в министерстве в том числе хотят сформировать „замкнутый контур“ разработки правовых актов и предоставить всем участникам подготовки документов возможность совместной работы с ними в онлайн-формате.

Предполагается, что одним из плюсов системы станет независимость от иностранного офисного софта и возможность работы с документами на компьютерах с операционной системой семейства Linux, включая «отечественные дистрибутивы данной ОС из семейства ALT Linux», пояснили в пресс-службе.

В министерстве рассчитывают, что создание этой системы будет способствовать сокращению времени подготовки нормативного правового акта и сокращению процесса его согласования между разными органами власти.