В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones
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В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones

В новом видео Ubisoft рассказала о морских сражениях в Skull and Bones


Издательство Ubisoft начинает знакомить игроков с Skull and Bones — пиратским экшеном, который должен выйти 8 ноября 2022 года только на консолях нового поколения и PC. Создатели проекта планируют в ближайшие недели делиться новой информацией об игре, публикуя «Судовые журналы», первый из которых уже доступен.

Ниже можно посмотреть первое видео из серии, которое рассказывает об игре Skull and Bones. В нем разработчики сконцентрировали внимание на морских сражениях. В ролике можно посмотреть, как игроки смогут настраивать свой корабль, чтобы подготовить его к сражению, каким образом нужно выявлять слабые места противника, и как будут проходить сражения не только с другими игроками, но и с противниками под управлением ИИ (при одиночном варианте прохождения Skull and Bones).


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Издательство Ubisoft обещает игре Skull and Bones многолетнюю поддержку после релиза. Проект является платным, на Xbox Series X | S и Playstation 5 за его стандартную версию просят $70.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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