В Росиии выявили 33 061 случай коронавируса
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В Росиии выявили 33 061 случай коронавируса

В Росиии выявили 33 061 случай коронавирусаВ России за сутки выявили 33 061 случай COVID-19, выздоровели 22 281, умерли 57 человек

В России за последние сутки выявили 33 061 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 150 404. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 39 669.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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