В России коллекторам запретят выдавать роботов за человека
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В России коллекторам запретят выдавать роботов за человека

В России коллекторам запретят выдавать роботов за человекаРБК: Минюст запретит коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников

Министерство юстиции России намерено обязать коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации указывать должникам при обзвоне, кто с ними беседует — робот или человек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект поправок, разработанный ведомством, и источники в обсуждении и на рынке взыскания.

С 1 января 2024 года Минюст запретит коллекторам выдавать роботов за человека при обзвоне должников. Соответствующее положение содержится в проекте поправок в закон «О взыскании» (230-ФЗ), который уже одобрили на заседании правительственной комиссии 9 августа.

В законопроекте ведомство вводит новый термин — «автоматизированный интеллектуальный агент», который включает в себя автоинформаторы и роботы, способные распознавать речь человека и давать на нее ответ. Звонки от роботов-коллекторов станут равными с беседой с человеком, а также будут считаться прямым взаимодействием с должником, дополняет газета.

«Ограничения на частоту и время рассылки также должны распространиться на сообщения в соцсетях и мессенджерах, следует из формулировок проекта... Кроме того, кредиторы и коллекторы будут обязаны в начале каждого разговора предупреждать должника, что с ним общается робот, и сообщать наименование или номер "интеллектуального агента"», — подчеркивает издание.

Также инициатива Минюста предполагает увеличение способов общения между взыскателями и должниками. Так. клиент получит право отказаться от диалога с коллектором, написав об этом на электронную почту организации. При этом согласие на контакт станет возможно получать в удаленном формате. Также компании получат право отправлять не более двух уведомления должнику через портал «Госуслуги».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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