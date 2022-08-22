В России предложили сделать исключения из запрета на въезд фур из Евросоюза

Вадим Карасев

Минпромторг призвал разрешить ряду фур из ЕС въезжать в Россию без перегрузки товаров

Фурам из Европы с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами необходимо въезжать в Россию без перегрузки товаров. Такую инициативу разрабатывают Минсельхоз и Минпромторг, пишут «Известия».

Производители и продавцы призвали власти страны разрешить ряду фур из Евросоюза въезжать в Россию без перегрузки товаров. Это касается фургонов с продуктами, которые способны испортиться, если их начнут перецеплять на границе. Эту меру предложили сделать исключением из запрета на въезд фур в Россию, который вступит в силу осенью.

В частности, Союзмолоко предложило Минсельхозу внести в перечень «молочку» (молоко, йогурт, сливочное масло, сыры и другие продукты), закваски и пищевые ингредиенты, клеи и краски для упаковки и оборудование для производства. Исполнительный директор организации Артем Белов подчеркнул, что «вопрос перегрузки на границе очень чувствителен» для этих товаров.

С 1 октября Россия намерена ввести запрет на передвижение по территории страны фур ЕС — они не смогут пересечь границу. Санкции станут ответом на ограничения Евросоюза, который в апреле закрыл свои границы для российских большегрузов.