В Тюмени мужчина напал на подростков-анимешников, подумав, что они устроили гей-парад (3 фото + видео)

Вадим Карасев

"Сегодня на «Косплей дне» пьяный мужчина, увидев ребят в костюмах, начал агрессировать на них. Благодарим ребят, которые прекратили дебош. Далее сотрудники ЧОП задержали его до приезда полиции. На дебошира составлено заявление. Мы стараемся делать конкурсы и дарить хорошее настроение ребятам, сожалеем, что подобная ситуация произошла", - написали представители магазина в своей группе во «ВКонтакте».

"Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящий момент в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ведомстве.

В Тюмени местные детишки устроили себе конкурс косплееров. Подростки нарядились в костюмы анимешных героев и персонажей различных видеоигр. Сходка любителей японской анимации проходила у тематического магазина Kawaii, где, собственно, и проводилось мероприятие. Но веселье омрачил прохожий мужчина, который с кулаками бросился на молодежь. А все из-за того, что ему показалось, будто они устроили гей-парад. Анимешники оказались не из робкого десятка и усмирили буйного мужчину, пишет издание "Тюменская область сегодня".На дебошира написали заявление в полицию. Теперь ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. В полиции также прокомментировали ситуацию.К слову, в соцсетях многие мужчину поддержали. Они не увидели в его поступке чего-то плохого, а также не заметили никакой разницы между представителями ЛГБТ и поклонниками японских мультфильмов, наряжающихся в мультяшных героев.