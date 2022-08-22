Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон
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Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон

Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезонНаучрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян осенью ожидает длительный бархатный сезон, поскольку ввода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры, сообщает ТАСС.

Вильфанд назвал температуру воды «потрясающей» и заявил, что воды на востоке Черного моря прогрелись до 25-26 градусов, а в Сочи и Анапе -— до 28 градусов. Подобные показатели являются редкостью, поскольку они свойственны экваториальным водам.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — спрогнозировал научрук Гидрометцентра.

Метеоролог добавил, что обычно бархатный сезон продолжается до конца сентября, но в этом году он завершится не раньше первой декады октября.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре. На следующей неделе температура до 33 градусов тепла ожидается в столице.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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