Вадим Карасев

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян осенью ожидает длительный бархатный сезон, поскольку ввода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры, сообщает ТАСС.

Вильфанд назвал температуру воды «потрясающей» и заявил, что воды на востоке Черного моря прогрелись до 25-26 градусов, а в Сочи и Анапе -— до 28 градусов. Подобные показатели являются редкостью, поскольку они свойственны экваториальным водам.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — спрогнозировал научрук Гидрометцентра.

Метеоролог добавил, что обычно бархатный сезон продолжается до конца сентября, но в этом году он завершится не раньше первой декады октября.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре. На следующей неделе температура до 33 градусов тепла ожидается в столице.