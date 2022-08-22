Влад Топалов рассказал об интимной жизни после того, как увидел роды жены
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Влад Топалов рассказал об интимной жизни после того, как увидел роды жены

Влад Топалов рассказал об интимной жизни после того, как увидел роды жены
Певец Влад Топалов после увиденного боится за свою интимную жизнь.    Регина Тодоренко раз за разом шокирует общественность новыми фактами о домашних родах, на которых присутствовали муж и трехлетний сын. Оказалось, Влад Топалов не был готов к этому, и ведущей пришлось уговаривать его побыть рядом. Тодоренко давно грезила о том, чтоб в самый интимный момент рядом с ней были Влад и сын Миша. «Я мечтала, что малыша мы встретим всей семьей! К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию: водные роды, рядышком муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар. На схватках я очень глубоко дышала, используя практику, которую изучила на курсе гипнородов. В эти моменты Мишка заливался смехом, ему нравилась мамина игра в воздушный шарик», — вспоминала Регина.
Оказалось, что перед первыми родами мужа тоже пришлось готовить к необычному для него процессу. «2018-й год. Влад наотрез отказывался присутствовать при рождении Миши: «Где я, а где роды? Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас? Зачем вообще мне это видеть?» И вот 4 года спустя могу сказать, что мы уже дважды рожали вместе. В первый раз он держал меня за руку на родильном кресле в роддоме, во второй — обнимал за плечи, когда рожала в бассейне. Два раза перерезал пуповину (в том числе пуповину своей племянницы!): «Если я тебе нужен, я буду рядом и поддержу тебя всюду!» — разоткровенничалась ведущая. Теледива подчеркнула, как важно для нее было присутствие супруга в тот день. «Так менялось отношение моего мужа к родам, и наша любовь становилась крепче! Мне просто необходимо ощущать его сильное плечо в такие ответственные для всей семьи моменты! С ним мне безопасно! Мы — команда!» — заверила молодая мама. Жена певца убеждена, что оба партнера должны быть рядом в самые важные моменты жизни. «Я из тех женщин, которые считают, раз планировали детей вместе, то и путь этот от начала до конца надо пройти вдвоем!» — добавила она.
# Шоу-бизнес Топалов Влад
По материалам: z-aya

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