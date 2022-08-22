Владимир Путин жестко высказался после убийства Дугиной

Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования семье. Российская общественность в шоке от того, как жестоко расправились с Дарьей Дугиной, дочерью известного политолога. Соболезнования родным и близким журналистки направил Владимир Путин. Президент России Владимир Путин прислал родителям Дарьи правительственную телеграмму, где выразил соболезнования и отметил, что Дугина была настоящим патриотом страны. «Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час», — написал лидер России.Уже известно, что машину Дугиной на Можайском шоссе подорвали дистанционно. ФСБ после двух дней расследования нашли подозреваемых — это 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, а также дочь София Шабан. Обе они прибыли в Москву 23 июля и следили за Дугиным, а также жили в том же доме, где и политолог. Убийство Дарьи вызвало широкий общественный резонанс. Ни в чем неповинная девушка пострадала от рук террористов — об этом сразу же заявил глава ДНР Денис Пушилин. Позже слова соболезнования выразили Маргарита Симоньян, Татьяна Лазарева, Яна Поплавская и многие другие знаменитости. Отметим, что Дарья была сторонницей идей отца, который является последователем теории «русского мира». Вместе с ним она ездила на лекции и семинары, а также выступала на мастер-классе. Дугина одна из немногих авторов, кто написал книгу о специальной военной операции по защите Донбасса — она выйдет осенью. Главный редактор уже сообщил, что ее посвятят покойной журналистке.