Военный кейтеринг: организация любых мероприятий под ключ

Вадим Карасев





В наши дни военный кейтеринг становится очень популярным. Ведь такая услуга предоставляет возможность насладиться особенной атмосферой. Заказывают ее как обычные люди, так и юридические лица.

Жителям Москвы оказать помощь в организации военного кейтеринга поможет компания «KP125». Ее сайт находится здесь – https://kp125.ru. Сотрудники этой фирмы подберут меню для любого праздничного события и сумеют накормить большое количество людей сразу.

Как работают кейтеринговые фирмы

Главная особенность такой услуги – организация массового питания в стиле милитари на удаленных точках. Сотрудники со своим инвентарем выезжают на место проведения мероприятия, готовят там еду, обслуживают клиентов.

Меню может быть представлено самым разнообразным набором блюд. Военный кейтеринг – это не только перловая каша и компот как в армии, но и широкий ассортимент ресторанной еды. Можно заказать первые, вторые блюда, десерты, разнообразные напитки. Все зависит от желания клиента. В любом случае вся еда готовится из качественных продуктов, она горячая, сытная и полезная.

Военный кейтеринг – услуга, которая поможет придать любому мероприятию тематичности. Такое оформление зоны питания можно считать нестандартным. Оно сможет идеально подойти не только для празднования Дня победы или 23 февраля, но и других торжеств.

Работники таких фирм оказывают целый комплекс услуг: приготовление пищи, обслуживание клиентов на ресторанном уровне, уборка территории после мероприятия. Также эти фирмы предоставляют в аренду скамейки, шатры.

Преимущества услуги

Выездной кейтеринг – услуга, имеющая массу достоинств:

Организация питания «под ключ»;

Вполне доступная стоимость;

Подходит для мероприятия, проводимого под открытым небом и в помещении;

Обслуживание как небольшого количества людей, так и многотысячной толпы.

Чаще всего клиентами таких фирм становятся люди, которые планируют провести крупное мероприятие под открытым небом. Это могут быть различные спортивные мероприятия, концерты, корпоративные вечера, городские праздники. Также кейтеринг будет актуален и для не таких массовых событий. С его помощью можно провести пикник на природе, совершенно не заботясь о том, что приглашенные гости останутся голодными.

Цены на такую услугу вполне доступны. Стоимость зависит от количества задействованного персонала и объема работы. Чем крупнее мероприятие, тем больше будет стоить его обслуживание.