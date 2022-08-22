Военный кейтеринг: организация любых мероприятий под ключ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Военный кейтеринг: организация любых мероприятий под ключ


В наши дни военный кейтеринг становится очень популярным. Ведь такая услуга предоставляет возможность насладиться особенной атмосферой. Заказывают ее как обычные люди, так и юридические лица.

Военный кейтеринг: организация любых мероприятий под ключ

Жителям Москвы оказать помощь в организации военного кейтеринга поможет компания «KP125». Ее сайт находится здесь – https://kp125.ru. Сотрудники этой фирмы подберут меню для любого праздничного события и сумеют накормить большое количество людей сразу.

Как работают кейтеринговые фирмы

Главная особенность такой услуги – организация массового питания в стиле милитари на удаленных точках. Сотрудники со своим инвентарем выезжают на место проведения мероприятия, готовят там еду, обслуживают клиентов.

Меню может быть представлено самым разнообразным набором блюд. Военный кейтеринг – это не только перловая каша и компот как в армии, но и широкий ассортимент ресторанной еды. Можно заказать первые, вторые блюда, десерты, разнообразные напитки. Все зависит от желания клиента. В любом случае вся еда готовится из качественных продуктов, она горячая, сытная и полезная.

Военный кейтеринг – услуга, которая поможет придать любому мероприятию тематичности. Такое оформление зоны питания можно считать нестандартным. Оно сможет идеально подойти не только для празднования Дня победы или 23 февраля, но и других торжеств.

Работники таких фирм оказывают целый комплекс услуг: приготовление пищи, обслуживание клиентов на ресторанном уровне, уборка территории после мероприятия. Также эти фирмы предоставляют в аренду скамейки, шатры.

Преимущества услуги

Выездной кейтеринг – услуга, имеющая массу достоинств:

  • Организация питания «под ключ»;
  • Вполне доступная стоимость;
  • Подходит для мероприятия, проводимого под открытым небом и в помещении;
  • Обслуживание как небольшого количества людей, так и многотысячной толпы.

Чаще всего клиентами таких фирм становятся люди, которые планируют провести крупное мероприятие под открытым небом. Это могут быть различные спортивные мероприятия, концерты, корпоративные вечера, городские праздники. Также кейтеринг будет актуален и для не таких массовых событий. С его помощью можно провести пикник на природе, совершенно не заботясь о том, что приглашенные гости останутся голодными.

Цены на такую услугу вполне доступны. Стоимость зависит от количества задействованного персонала и объема работы. Чем крупнее мероприятие, тем больше будет стоить его обслуживание.

# Бизнес

Последние новости

На Гогена Солнцева подали заявление в прокуратуру: в чем суть обвинения
На Гогена Солнцева подали заявление в прокуратуру: в чем суть
Анонсирована игра Dungeons 4 — она будет в Game Pass в день релиза
Анонсирована игра Dungeons 4 — она будет в Game Pass в день релиза
Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных документов
Прокуратура не стала возбуждать дело против Шольца из-за выброшенных
Военный кейтеринг: организация любых мероприятий под ключ
Военный кейтеринг: организация любых мероприятий под ключ
Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов
Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов
Умер звезда «Безумного Макса» Винсент Джил
Умер звезда «Безумного Макса» Винсент Джил
Зрители неохотно покупают билеты на концерты Максима Галкина: с чем это связано
Зрители неохотно покупают билеты на концерты Максима Галкина: с чем
Салфетка, вода и лимон: как почистить микроволновку за 5 минут от жира и остатков еды
Салфетка, вода и лимон: как почистить микроволновку за 5 минут от
Приграничный регион России продлил высокий уровень террористической угрозы
Приграничный регион России продлил высокий уровень террористической
«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения
«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Чулпан Хаматова обрекла своих детей на нищенскую жизнь
Чулпан Хаматова обрекла своих детей на нищенскую жизнь

Топ на сегодня

Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик Инстасамку перепутали с мужчиной
"Мне не описать это унижение": забывшую надеть парик
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Рваные джинсовые шорты женские - 44 фото
Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на шезлонге
Дочь Екатерины Стриженовой показала, как в белом бикини загорает на
Вышел трейлер сериала "Кумир" от автора "Эйфории" с участием Лили-Роуз Депп и The Weeknd
Вышел трейлер сериала "Кумир" от автора "Эйфории"

Еще по теме

Кейтеринг и его виды
В глобальной web-сети гневно отреагировали на анонс «Укрзализныцей» новшеств в поездах
Самый простой вкусный обед
Организация банкета - как не заморачиваться по поводу меню