Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей
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Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей

Вышел первый эпизод приквела "Игры престолов" "Дом Дракона": реакция зрителей

Сегодня ночью на HBO состоялась премьера первого эпизода приквела "Игры престолов", сериала "Дом Дракона". События в сериале происходят за 200 лет до того, что было описано в "Игре престолов".

Премьерный эпизод под названием "Наследники Дракона" представляет главных героев сериала и рассказывает о том, как решается вопрос наследования престола Вестероса.


Премьеру сериала широко обсуждают в соцсетях: новый сериал вызвал ажиотаж среди поклонников сериала "Игра престолов", последний сезон которого вышел три года назад:

Я после того, как разочаровалась в финальном сезоне "Игры престолов": "Думаю, я попробую посмотреть "Дом Дракона". Я после просмотра первого эпизода: "Я в деле", — пишет в твиттере (заблокирован в России) пользователь @kathleen_hanley.

"Дом Дракона" захватил меня так быстро, что мне даже стыдно, — пишет пользователь @kencov_ А.

"Дом Дракона" уже выглядит весьма тревожно: много насилия, странный секс, сумасшедшие диалоги и кричащая рожающая дама. "Игра" вернулась, — прокомментировал пользователь @NWiles24.

В твиттере уже появилось много мемов на тему нового сериала. Так, многие зрители заявили, что готовы были расплакаться, когда во время финальных титров эпизода заиграла главная тема "Игры престолов".


"Я, когда заиграли финальные титры "Дома Дракона".


"После того, как пострадал от "Игры престолов" три года назад, а теперь начал смотреть "Дом Дракона".


"Я после просмотра первой серии "Дома Дракона".

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые ранее работали над "Игрой престолов", а главные роли исполнили Мэтт Смит, Эмма Д'Арси и другие. В основу сюжета сериала лег роман Джорджа Мартина "Пламя и кровь".


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Сериалы
По материалам: spletnik.ru

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