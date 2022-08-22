Зловоние из раковины: как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины и прочистить канализацию
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Зловоние из раковины: как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины и прочистить канализацию

Зловоние из раковины: как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины и прочистить канализацию

Хозяйки немалое время проводят на кухне, поэтому раковина всегда задействована. После мытья посуды в ней остаются остатки пищи, которые попадают в сточные трубы. Из-за этого там скапливается большое количество микробов и образуется засор. Поэтому раковину необходимо постоянно чистить. Читайте далее, как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины и удалить всю грязь из труб.

Почему появляется неприятный запах из раковины

Для начала нужно понять, из-за чего появляется неприятный запах. Причины возникновения зловония из раковины могут быть разными:

  • сифон, который засорился. Именно в нем скапливаются все частички пищи, которые попадают в сточные трубы при мытье посуды;
  • раковина, которая редко используется. В этом случае проблема тоже будет в сифоне, так как в нем нет воды, которая задерживает неприятный запах, исходящий из труб.

Средства, которые помогут очистить трубы от грязи и избавиться от плохого запаха

С помощью горячей воды можно не только убрать несильный запах, но и почистить засоры в трубах. Для этого необходимо вылить в раковину горячую воду, которая остается в чайнике, вместе с осадком. Если так делать регулярно, это поможет избежать образования засоров. Чтобы избавиться от более сильного запаха, исходящего из раковины, стоит использовать соду, уксус и горячую воду. Этот метод не такой затратный, но очень эффективный. Сначала нужно взять соду и засыпать ее в слив раковины, затем залить уксусом в пропорциях 1 к 2. Через пару минут после реакции все необходимо залить горячей водой. Если в прошлом совете использовать лимонный сок вместо уксуса, то этот способ будет действовать как своеобразный освежитель воздуха для раковины. Если в мойке присутствует измельчитель пищевых отходов, тогда можно взять лимонную цедру. Можно использовать эфирное масло, соду и горячую воду. Для этого метода нужно дать раковине постоять целую ночь без использования, а потом промыть кипятком из чайника. Есть еще одно специфическое средство, которое поможет пробить загрязненные трубы и удалить весь негативный запах – это горячий уксус. Такой раствор необходимо вылить в раковину, затем промыть – и тогда можно использовать ее по назначению.
# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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