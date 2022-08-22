Зрители неохотно покупают билеты на концерты Максима Галкина: с чем это связано

Вчера, 21 августа 2022 года, юморист Максим Галкин записал сториз в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ), в котором призвал своих поклонников покупать билеты на его выступление. Напомним, что концерт состоится сегодня в Варшаве, столице Польши. По этому призыву многие СМИ сделали предположение, что дела у артиста за рубежом идут не лучшим образом.





Напомним, что Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после своих неосторожных высказываний. Юморист продолжает активную деятельность за пределами страны: он дал ряд концертов в Израиле, Турции, странах Балтии, а теперь нацелился на Европу. А весной 2023 года у Галкина запланирован большой тур по США.

Ряд изданий утверждают, что концертная деятельность у Максима не задалась, а по последнему призыву складывается впечатление, что выступать он будет при полупустом зале.





Впрочем, на сайте, где можно приобрести билеты, ситуация выглядит не самым плохим образом. Осталось всего несколько билетов, в основном, на балконе. Наиболее дорогие места практически раскуплены. Стоимость выступления артиста в Варшаве обойдется зрителям в 4000-4500 рублей по нынешнему официальному курсу.





Во время своих гастролей Галкин не раз допускал высказывания, за которые его могут привлечь к административной и уголовной ответственности в России. Некоторые деятели искусства и политики уже высказывались за национализацию имуществ артиста. Сам Галкин возвращаться в Россию не намерен, он прекрасно себя чувствует за границей. По оценкам экспертов, только за одно свое выступление он зарабатывает около 6 млн. рублей.