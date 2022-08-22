Звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донора
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Звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донора

Звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донораСостоящая в браке с женщиной звезда «Ранеток» Лена Третьякова родила сына от донора

Звезда сериала «Ранетки» Лена Третьякова сообщила о пополнении в семье. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее 33-летняя экс-солистка музыкального коллектива поведала, что вместе со своей возлюбленной переехала жить в Аргентину, где заключила с девушкой официальный брак. В начале августа Третьякова стала матерью: актриса родила сына при помощи донора. Ребенка назвали Леонель Кристиан, он является гражданином Аргентины.

В своем аккаунте артистка рассказала, что столкнулась с трудностями материнства. «Меня сильно беспокоит за две недели жизни Лео — это постоянные смены настроения. Меня обошло это в беременность, плюс я по жизни очень спокойная и уравновешенная, а тут такие качели… То дикое счастье, то ужасная сонливость, то смех, то ехидство», — поделилась Третьякова.

В начале июля российская певица и актриса, экс-участница «Ранеток» Женя Огурцова рассказала о сумме гонораров, которые солистки группы получали за выступления.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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