12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад, но не факт, что получилось удачно
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12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад, но не факт, что получилось удачно

12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад, но не факт, что получилось удачно

Люди почти никогда не остаются в восторге, если киноделы решают переснять рейтинговый и всеми любимый фильм. Многие убеждены, что классику лучше не трогать, а оставить такой, какая она есть. Однако желание экспериментировать — вещь упрямая. Подобным грехом страдают и мультипликаторы, желающие сделать своих персонажей лучше и современнее. Предлагаем вам взглянуть на некоторых обновлённых героев, которых уже успели коснуться глобальные перемены с руки их создателей.

Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020

Hanna-Barbera Productions
Hanna-Barbera Productions
Warner Bros. Television

Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.

Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020

Fred Wolf Films / Image Comics

Лошадки из мультфильма «Мой маленький пони» — 2010 и 2021

Allspark Animation

Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016

Krátký Film Praha / China Central Television

Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.

Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021

Games Animation / Klasky Csupo

Микки Маус — 1983 и 2019

Walt Disney Productions / Mercury Filmworks

Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.

Смурфики — 1981 и 2021

Jade Animation / Dupuis Edition & Audiovisuel

Пчёлка Майя — 1975 и 2014

Jade Animation / Centre National de la Cinématographie

Чёрный плащ — 1991 и 2017

Walt Disney Television Animation

Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.

Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021

4 Kids Entertainment / Netflix

Поросёнок Порки — 2011 и 2015

Warner Bros.

Йоземит Сэм — 2011 и 2015

Warner Bros.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели известные мультипликационные персонажи в ранней версии своего дизайна.

# Интересное
По материалам: twizz

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