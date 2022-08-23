12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад, но не факт, что получилось удачно

Люди почти никогда не остаются в восторге, если киноделы решают переснять рейтинговый и всеми любимый фильм. Многие убеждены, что классику лучше не трогать, а оставить такой, какая она есть. Однако желание экспериментировать — вещь упрямая. Подобным грехом страдают и мультипликаторы, желающие сделать своих персонажей лучше и современнее. Предлагаем вам взглянуть на некоторых обновлённых героев, которых уже успели коснуться глобальные перемены с руки их создателей.

Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020

Hanna-Barbera ProductionsHanna-Barbera ProductionsWarner Bros. Television

Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.

Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020

Лошадки из мультфильма «Мой маленький пони» — 2010 и 2021

Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016

Fred Wolf Films / Image ComicsAllspark AnimationKrátký Film Praha / China Central Television

Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.

Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021

Микки Маус — 1983 и 2019

Games Animation / Klasky CsupoWalt Disney Productions / Mercury Filmworks

Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.

Смурфики — 1981 и 2021

Пчёлка Майя — 1975 и 2014

Чёрный плащ — 1991 и 2017

Jade Animation / Dupuis Edition & AudiovisuelJade Animation / Centre National de la CinématographieWalt Disney Television Animation

Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.

Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021

Поросёнок Порки — 2011 и 2015

Йоземит Сэм — 2011 и 2015

4 Kids Entertainment / NetflixWarner Bros.Warner Bros.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели известные мультипликационные персонажи в ранней версии своего дизайна.