13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую и залипательную фигурку
Представьте, что вы едете утром на работу, а вокруг вас творится сущий хаос: пробки, опаздывающие люди, для которых в этот момент не существует никаких правил, или дети-зеваки, идущие в школу. Все будто сговорились между собой, чтобы только вывести вас из себя.
Нервно поглядывая на часы, вы с нетерпением ждёте, когда долгожданный сигнал светофора позволит вам убежать от всего этого кошмара. И вот тот самый огонёк загорается! Только предстаёт он перед вам в очень непривычном виде: влюблённая парочка, девушка с верблюдом, викинг и многое другое. От увиденного у вас точно невольно появится улыбка. Ведь это мелочь, которая может сделать утро нервного водителя чуточку красочнее, а для туриста стать интересной находкой!
Давайте же и мы полюбуемся, как люди сумели превратить скучные и однообразные огни светофора во что-то оригинальное и интересное. Главное, свой сигнал не прозевайте!
Сигнал светофора в Германии сделан в виде девушки и верблюда
Светофор с Карлом Марксом, Трир, Германия
Огни светофора появляются в образе маленьких викингов в Орхусе, Дания
Ещё один воин-викинг
Рождественская атмосфера проникла в каждую деталь города
Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы ваше сердце не переставало биться!
Женский силуэт
В честь Международного женского дня мэр Ашкелона заменил светофорные фигуры.
Светофор в Утрехте, Нидерланды. Место, где родилась Миффи
Миффи — маленькая девочка-кролик, которая начинает познавать этот мир. Герой книжек с картинками авторства голландского художника Дика Бруны.