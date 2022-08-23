13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую и залипательную фигурку
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13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую и залипательную фигурку

13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую и залипательную фигурку

Представьте, что вы едете утром на работу, а вокруг вас творится сущий хаос: пробки, опаздывающие люди, для которых в этот момент не существует никаких правил, или дети-зеваки, идущие в школу. Все будто сговорились между собой, чтобы только вывести вас из себя.

Нервно поглядывая на часы, вы с нетерпением ждёте, когда долгожданный сигнал светофора позволит вам убежать от всего этого кошмара. И вот тот самый огонёк загорается! Только предстаёт он перед вам в очень непривычном виде: влюблённая парочка, девушка с верблюдом, викинг и многое другое. От увиденного у вас точно невольно появится улыбка. Ведь это мелочь, которая может сделать утро нервного водителя чуточку красочнее, а для туриста стать интересной находкой!

Давайте же и мы полюбуемся, как люди сумели превратить скучные и однообразные огни светофора во что-то оригинальное и интересное. Главное, свой сигнал не прозевайте!

Сигнал светофора в Германии сделан в виде девушки и верблюда

Светофор с Карлом Марксом, Трир, Германия

Огни светофора появляются в образе маленьких викингов в Орхусе, Дания

Ещё один воин-викинг

Рождественская атмосфера проникла в каждую деталь города

Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы ваше сердце не переставало биться!

Женский силуэт

В честь Международного женского дня мэр Ашкелона заменил светофорные фигуры.

Светофор в Утрехте, Нидерланды. Место, где родилась Миффи

Миффи — маленькая девочка-кролик, которая начинает познавать этот мир. Герой книжек с картинками авторства голландского художника Дика Бруны.

Светофор в Вене

Снова светофор из Инсбрука, но уже с человечком-путешественником с рюкзаком за плечами

Всадник на коне, Южная Дания

Влюблённые

# Интересное
По материалам: twizz

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