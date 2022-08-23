14 работ художника, который дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма
Итак, на арену выходит Капитан-очевидность, готовы? Художники — люди исключительно творческие, с нетривиальным взглядом на мир. Это банальное высказывание с лёгкостью подтвердит художник Дэвид Ирвин. Мужчина покупает в секонд-хендах и на дворовых распродажах репродукции классических картин, а затем, слегка реставрируя их, добавляет занимательные объекты на полотно. Получается абсолютно новый, слегка сюрреалистичный, но довольно интересный мир.
На крябордаж!
Переходи на тёмную сторону, у нас есть лебеди
Победит пернейший!
Что посеешь, то и пожнёшь
Женщины, что тут вообще происходит?
Этот кадр из фильма «Криминальное чтиво» уже давно стал известным мемом, и таких мемом огромное множество. А вот откуда произошли некоторые из них, вы можете посмотреть здесь.
Игра с морскими монстрами
Здравствуйте
Маленькая красная лодочка
Взгляд с небес
Туки-тук, господа
Копы и уточки
Готовы поспорить, что в этот момент уточки кричали что-то вроде: «Валим, пацаны, валим!» 🙂
Пираты утинского моря
Не царское это дело
Грёзы о пластической хирургии
На самом деле, художников, которые выплеснули свои идеи на классические холсты, не так и мало, и мы как-то уже рассказывали о некоторых из них.