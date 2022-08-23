14 работ художника, который дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 14 работ художника, который дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

14 работ художника, который дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

14 работ художника, который дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

Итак, на арену выходит Капитан-очевидность, готовы? Художники — люди исключительно творческие, с нетривиальным взглядом на мир. Это банальное высказывание с лёгкостью подтвердит художник Дэвид Ирвин. Мужчина покупает в секонд-хендах и на дворовых распродажах репродукции классических картин, а затем, слегка реставрируя их, добавляет занимательные объекты на полотно. Получается абсолютно новый, слегка сюрреалистичный, но довольно интересный мир.

На крябордаж!

Переходи на тёмную сторону, у нас есть лебеди

Победит пернейший!

Что посеешь, то и пожнёшь

Женщины, что тут вообще происходит?

Этот кадр из фильма «Криминальное чтиво» уже давно стал известным мемом, и таких мемом огромное множество. А вот откуда произошли некоторые из них, вы можете посмотреть здесь.

Игра с морскими монстрами

Здравствуйте

Маленькая красная лодочка

Взгляд с небес

Туки-тук, господа

Копы и уточки

Готовы поспорить, что в этот момент уточки кричали что-то вроде: «Валим, пацаны, валим!» 🙂

Пираты утинского моря

Не царское это дело

Грёзы о пластической хирургии

На самом деле, художников, которые выплеснули свои идеи на классические холсты, не так и мало, и мы как-то уже рассказывали о некоторых из них.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой, сбил человека и угодил в психушку
Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой,
Классические картины с примесью забавного сюрреализма (14 фото)
Классические картины с примесью забавного сюрреализма (14 фото)
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Способы, которые помогут легко отмыть стеклянные банки от этикеток и клея
Способы, которые помогут легко отмыть стеклянные банки от этикеток и
Как привлечь Овну, Льву и Стрельцу силу стихии Огня себе на помощь
Как привлечь Овну, Льву и Стрельцу силу стихии Огня себе на помощь
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Хакеры использовали дипфейк для мошенничества с листингом на Binance
Хакеры использовали дипфейк для мошенничества с листингом на Binance
Отец Натальи Вовк рассказал о звонке дочери
Отец Натальи Вовк рассказал о звонке дочери
Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за конфликта на Украине
Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за конфликта на Украине
Беспощадный пинг-понг
Беспощадный пинг-понг
«С Пугачевой к одному пластическому хирургу ходят?»: в Сети обсуждают кадры Мадонны без фильтров
«С Пугачевой к одному пластическому хирургу ходят?»: в Сети обсуждают

Топ на сегодня

В Британии призвали военных подготовить близких к возможной войне с Россией
В Британии призвали военных подготовить близких к возможной войне с
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в

Еще по теме

В Бельгии художник рисует картины с теней предметов
Россияне похитили выставленные на улице картины художника Покраса Лампаса
Фото африканского мальчика, ставшее мемом, поможет собрать средства на образование
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево