14 работ художника, который дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

Итак, на арену выходит Капитан-очевидность, готовы? Художники — люди исключительно творческие, с нетривиальным взглядом на мир. Это банальное высказывание с лёгкостью подтвердит художник Дэвид Ирвин. Мужчина покупает в секонд-хендах и на дворовых распродажах репродукции классических картин, а затем, слегка реставрируя их, добавляет занимательные объекты на полотно. Получается абсолютно новый, слегка сюрреалистичный, но довольно интересный мир.

На крябордаж!

Переходи на тёмную сторону, у нас есть лебеди

Победит пернейший!

Что посеешь, то и пожнёшь

Женщины, что тут вообще происходит?

Этот кадр из фильма «Криминальное чтиво» уже давно стал известным мемом, и таких мемом огромное множество. А вот откуда произошли некоторые из них, вы можете посмотреть здесь.

Игра с морскими монстрами

Здравствуйте

Маленькая красная лодочка

Взгляд с небес

Туки-тук, господа

Копы и уточки

Готовы поспорить, что в этот момент уточки кричали что-то вроде: «Валим, пацаны, валим!» 🙂

Пираты утинского моря

Не царское это дело

Грёзы о пластической хирургии

На самом деле, художников, которые выплеснули свои идеи на классические холсты, не так и мало, и мы как-то уже рассказывали о некоторых из них.