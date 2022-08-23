15 фотографий эмоциональных предметов, чьей мимике позавидуют даже выпускники театральных школ
Сегодня, 00:15
Не всё в этом мире обязано быть человеком, животными или мультипликационными персонажами, чтобы выражать эмоции на своём лице. Поверьте, для этого и лицо-то необязательно! Мы покажем вам несколько фотографий, эмоциональная амплитуда на которых ничем не уступает хорошей театральной или оперной постановке. Но при этом здесь нет ни одного актёра.
Только неживые объекты и свойственная нам всем парейдолия!
Обеспокоенное кресло
«Чего уставился? Цветы никогда не видел?»
«Иди, куда шёл!»
Потрясённые и озадаченные фары
Коварный томат
Маленькому домики страшно находиться одному в лесу
Так выглядит неуверенность
Ну, не такая уж и весёлая работа постоянно таскать тяжести
Кофе-машина подозревает, что что-то здесь не так
Ну хоть кому-то в подборке хорошо!
А как ещё может быть, если ты вкуснейшая малиново-лимонная булочка!
Эта картошечка только что услышала звук будильника
Посочувствуем ей!
Грустно быть пластиковым контейнером
Хе-хе-хе!
Такие разные эмоции у половинок сломанных ножниц
Арбузик доволен!
Арбузик знает, что август — его время!
Ты вполне можешь быть счастливым и наслаждаться жизнью, даже если ты просто тень от мусорки
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По материалам: twizz