16 невероятных преображений, доказывающих, что при помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса
К сожалению, человек не выбирает внешность, с которой он родится. Поэтому по мере взросления он может сталкиваться с непринятием себя, комплексами и различного рода зажимами. Современная медицина помогает справиться с такими проблемами и забыть о них, как о страшном сне. Пластическая хирургия предлагает чудо-методики, позволяющие разобраться почти с любыми дефектами и деформациями. Не стоит думать, что помощь хирурга — это только увеличение губ и коррекция фигуры. Квалифицированные специалисты помогают людям вновь поверить в себя и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Семь недель после ринопластики
Лицо девушки круто преобразилось после пластики. Пользователи в интернете по достоинству оценили работу, проведённую хирургом. Многие даже отметили, что это один из лучших результатов ринопластики, который им приходилось видеть.
Использование филлера и ботокса
Двойная операция на челюсти. Жизнь меняется
Две недели после операции
Это была операция на двух челюстях плюс гениопластика.
Семь недель после оперативного вмешательства
Восстановление лица после падения с третьего этажа
Вот мои результаты!
Операция на челюсти плюс брекеты
Две недели после ринопластики
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После процедуры мужчина выглядит совсем другим человеком. Брутальность ему к лицу.
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Подтяжка подбородка. Один месяц после операции
Здесь вы можете посмотреть на потрясающие изменения, которые коснулись людей, решившихся на смену своей причёски.