16 невероятных преображений, доказывающих, что при помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 невероятных преображений, доказывающих, что при помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

16 невероятных преображений, доказывающих, что при помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

16 невероятных преображений, доказывающих, что при помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

К сожалению, человек не выбирает внешность, с которой он родится. Поэтому по мере взросления он может сталкиваться с непринятием себя, комплексами и различного рода зажимами. Современная медицина помогает справиться с такими проблемами и забыть о них, как о страшном сне. Пластическая хирургия предлагает чудо-методики, позволяющие разобраться почти с любыми дефектами и деформациями. Не стоит думать, что помощь хирурга — это только увеличение губ и коррекция фигуры. Квалифицированные специалисты помогают людям вновь поверить в себя и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Семь недель после ринопластики

Лицо девушки круто преобразилось после пластики. Пользователи в интернете по достоинству оценили работу, проведённую хирургом. Многие даже отметили, что это один из лучших результатов ринопластики, который им приходилось видеть.

Использование филлера и ботокса

Двойная операция на челюсти. Жизнь меняется

Две недели после операции

 Это была операция на двух челюстях плюс гениопластика.

Семь недель после оперативного вмешательства

Восстановление лица после падения с третьего этажа

Вот мои результаты!

Операция на челюсти плюс брекеты

Две недели после ринопластики

Трансплантация волос. До и после

После процедуры мужчина выглядит совсем другим человеком. Брутальность ему к лицу.

Посмотрите, как филлер корректирует овал лица

Одиннадцать дней после ринопластики и операции по уменьшению надбровной дуги

Почти четыре месяца после ринопластики

Двусторонняя отопластика. Жаль, что я не сделала этого раньше

Подтяжка подбородка. Один месяц после операции

Здесь вы можете посмотреть на потрясающие изменения, которые коснулись людей, решившихся на смену своей причёски.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош
Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош
Nike заработала $185 млн на продаже NFT
Nike заработала $185 млн на продаже NFT
В экономике Европы разглядели признаки спада
В экономике Европы разглядели признаки спада
Гороскоп здоровья на 24 августа 2022 года: что следует знать, чтобы поддержать свой организм
Гороскоп здоровья на 24 августа 2022 года: что следует знать, чтобы
Том Харди выиграл два золота на благотворительном турнире по бразильскому джиу-джитсу
Том Харди выиграл два золота на благотворительном турнире по
Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина
Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина
Как народные суеверия объясняют, почему ночью нельзя смотреть в зеркало, что может произойти
Как народные суеверия объясняют, почему ночью нельзя смотреть в
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего убивать россиян
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего
VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»
VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил

Топ на сегодня

США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и
Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично недостоверным
Сообщение о дефиците расходников для анализов оказалось частично
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд

Еще по теме

5 невероятных и малоизвестных фактов о пластической хирургии
Эстетичная красота от лучших специалистов!
Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости
205 лет назад сделали первую в мире пластическую операцию