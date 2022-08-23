16 невероятных преображений, доказывающих, что при помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

К сожалению, человек не выбирает внешность, с которой он родится. Поэтому по мере взросления он может сталкиваться с непринятием себя, комплексами и различного рода зажимами. Современная медицина помогает справиться с такими проблемами и забыть о них, как о страшном сне. Пластическая хирургия предлагает чудо-методики, позволяющие разобраться почти с любыми дефектами и деформациями. Не стоит думать, что помощь хирурга — это только увеличение губ и коррекция фигуры. Квалифицированные специалисты помогают людям вновь поверить в себя и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Семь недель после ринопластики

Лицо девушки круто преобразилось после пластики. Пользователи в интернете по достоинству оценили работу, проведённую хирургом. Многие даже отметили, что это один из лучших результатов ринопластики, который им приходилось видеть.

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Двойная операция на челюсти. Жизнь меняется

Две недели после операции

Это была операция на двух челюстях плюс гениопластика.

Семь недель после оперативного вмешательства

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Операция на челюсти плюс брекеты

Две недели после ринопластики

Трансплантация волос. До и после

После процедуры мужчина выглядит совсем другим человеком. Брутальность ему к лицу.

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Здесь вы можете посмотреть на потрясающие изменения, которые коснулись людей, решившихся на смену своей причёски.