17 фотографий беременных животных, чьи «слегка» округлившиеся животики и забавляют, и трогают одновременно

Всем нам хорошо известно, как протекает беременность у человека: округлившийся живот, неповоротливость, опухшие ноги и другие прелести этого положения. Но как же преображает зарождение новой жизни наших братьев меньших? Как же они справляются с этим непростым периодом, и к лицу ли им «слегка» округлившийся животик? Давайте же взглянем на это!

Белуха

Беременность белухи обычно длится около 12 месяцев, иногда срок может доходить и до 13-14 месяцев. Как правило, рождается всегда один детёныш. Очень редко получается так, что на свет появляется сразу два китёнка.

Зебра

Слониха в ожидании появления на свет маленького слонёнка

Беременные папочки-морские коньки

Процесс размножения этих существ удивителен! Ведь вынашивает потомство не самка, а самец! Самка откладывает яйца в мешочек, который находится на брюшке у самца. Затем самцы уже оплодотворяют эти яйца, вынашивают их и рожают новое потомство.

Африканский пигмей

Будущая мать-обезьяна

Львица

Лягуха с внушительным брюхом

Беременная морская свинка

Вот кто точно станет победителем-колобком в этой непростой борьбе среди беременных!

Белохвостый олень

Жираф

Интересный факт о беременности жирафа: самка, будучи беременной, часто возвращается на место, где сама когда-то появилась на свет, чтобы родить там же своего детёныша.

Пони

Змея

Змеи — очень заботливые мамочки. Но такая забота длится ровно до тех пор, пока крохотная новорожденная змейка полностью не выползает на свет божий. Дальше змеёныш должен привыкать к суровым правилам жизни самостоятельно.

Гепард

Скорпион

Можно сравнить двух скорпионов рядом и безошибочно сказать, кто из них находится в положении. У этой самки очень большой животик, в котором, предположительно, находится около 20 будущих скорпиончиков. В течение первых двух недель они заползают на спинку своей мамы, где находятся в полной безопасности.

Тигрица