4 элемента спокойствия. Рассказывает нутрициолог
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4 элемента спокойствия. Рассказывает нутрициолог

4 элемента спокойствия. Рассказывает нутрициолог

Мы живем в неспокойное время и не застрахованы от волнений и потрясений. Какие важные нутриенты органического происхождения помогут успокоиться, освободить голову от тревожных мыслей, наладить спокойный сон, высвободить сердце из «тисков» нервного напряжения и расслабиться.


Чтобы ответить на этот вопрос мы решили обратиться к специалисту, и узнать, какие элементы окажутся самыми подходящими, если приходится много нервничать. О них нам рассказала эксперт в области ЗОЖ, нутрициолог Олеся Пронина:

«– Когда нервная система постоянно находится в режиме повышенного напряжения, ей можно и нужно помочь. Сегодня я хотела бы поделиться с вами важными компонентами, которые подарят психологический комфорт, действуя целенаправленно.

🧘 5-НТР (5-гидрокситриптофан)

Это вещество называют натуральным нелекарственным «антидепрессантом». Ведь в организме из него образуется серотонин — «гормон счастья»[1], благодаря которому улучшается настроение. Он помогает лучше справляться с волнением. В темное время суток из серотонина образуется мелатонин — гормон сна. Благодаря чему ваш сон становится более крепким и освежающим, чтобы утром вы могли проснуться бодрым и отдохнувшими.

⭐ Магний

Наши ежедневные волнения — это «пожиратели» магния. Именно поэтому всем требуется дополнительный прием этого микроэлемента, и лучше — легкоусвояемого. Например, в хелатной форме.

Хелаты — это самая легкодоступная форма минералов на сегодняшний день. Она представляет собой соединение минерала и аминокислоты (органики и неорганики). и является наиболее близкой нашему организму. Примером такой формы в организме человека является гемоглобин. У магния в хелатной форме усвоение в 5 раз выше[2].

Также хелатная форма магния комфортна для кишечника, она как правило усваивается без побочных эффектов со стороны ЖКТ.

💊 Витамин В6

Всем известный витамин — и здесь без него не обойтись. Он необходим для полноценного функционирования нервной системы, а также крайне важен для выработки серотонина.

Если в организме не хватает витамина В6, это может проявляться повышенной взволнованности и снижением качества сна.

Выбирайте витамин В6 в высоко биодоступных формах — т.е. таких, которые усваиваются максимально. Сегодня и у нас появилась возможность принимать этот витамин с максимальной пользой.

К такой высоко биодоспупной форме можно отнести форму Р-5-Р (пиридоксаль-5-фосфат) — она минует длительные метаболические преобразования и сразу усваивается организмом.

🍀 Успокаивающие травы

И к четвертому «элементу спокойствия» я бы отнесла целебную силу трав. К примеру, прекрасными успокаивающими свойствами обладают пассифлора, мелисса, мята, валериана. В комплексе они дают дополнительное успокаивающее и расслабляющее действие, мягко влияя на нервную систему, уменьшая ее возбудимость[3].»

Как мы выяснили, все эти компоненты могут помочь нервной системе в периоды сильных потрясений. Принимать их можно как по отдельности, так и все вместе, например, в натуральном препарате «5-НТР комплекс Эвалар». Это современная успокаивающая комбинация, состоящая из:


натурального «антидепрессанта» 5-гидрокситриптофана (5-НТР), полученного из экстракта гриффонии
экстрактов растений (мелиссы, мяты, валерианы, пассифлоры)
магния в легко доступной хелатной форме
витамина В6 в высокоусваиваемой форме Р-5-Р.

Ингредиенты обладают разнонаправленным действием, что позволяет обеспечить комплексную помощь от эмоционального напряжения с разных сторон одновременно. Комплекс действует на разные звенья одной цепи, позволяя окружить вас и ваши нервы как можно более полной поддержкой.


Благодаря такому сочетанию, «5-НТР комплекс Эвалар» способствует:
уменьшению влияния эмоционального сбоя на организм, что помогает успокоиться и расслабиться;
улучшению настроения;
комплексной поддержке нервной системы в целом;
улучшению качества и продолжительности сна.

Попробуйте капсулы «5-НТР комплекс Эвалар» и откройте для себя новый способ борьбы с эмоциональным напряжением, который поможет отключить шум и тревоги окружающего мира, создавая комфортное спокойствие и позитивное настроение.

Приобрести «5-НТР комплекс Эвалар» можно на сайте ЭВАЛАР и ФИТОМАРКЕТ, или АПТЕКА.РУ с бесплатной доставкой в любую ближайшую аптеку, также для вашего удобства работают пункты выдачи ОЗОН около вашего дома.

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По материалам: starhit

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