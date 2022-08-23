Аккаунт недели. Инстаграм* об интерьере в кино

Вадим Карасев

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о синефильском инстаграм-аккаунте* interiorandfilms, посвященном интерьерному дизайну — в кино.

Кто

В описании профиля указано, что аккаунт курирует пользователь под ником chia. На странице самой chia (она предпочитает женские местоимения) — что она дизайнер интерьеров. Собственно, это все, что мы о ней знаем. В личном профиле chia практически не публикует свои фотографии и не рассказывает о себе, но, судя по геолокациям, можно предположить, что живет она в Сеуле.

На страницу chia подписано чуть больше двух тысяч человек, а на страницу ее проекта о киноинтерьерах — почти 72 тысячи.

О чем

Блог посвящен интерьеру в кино во всем его многообразии: тут и планировки домов в целом, и отдельные любопытные детали. Автор публикует кадры из фильмов, сериалов и даже мультфильмов, делая в визуальной части акцент именно на сценическом интерьере или цветовом решении кадра. В подписи указывается художник-постановщик, ответственный за дизайн.

У аккаунте нет единого тематического вектора, зато есть визуальный: кадры из фильмов подбираются по цветам — сначала идет блок синих постов, затем красных и так далее. Бросается в глаза и то, что фокус автора смещен на ретро — фильмов 60—90-х здесь больше, чем современных, хотя и те, конечно, присутствуют.

Для кого

Для тех, кто делает ремонт и "залипает" в интерьерных журналах.





Кадр из фильма "Париж, Техас"





Кадр из фильма "Приятель"





Кадр из фильма "Парсифаль Галльский"





Кадр из фильма "Очаровательная проказница"

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Сплетник