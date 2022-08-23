Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
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Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию

Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Певица Алла Пугачева с мужем и детьми уехала за границу. Похоже, артистка в скором времени приедет в Россию. Об этом, по словам музыкального критика Сергея Соседова, рассказал известный латвийский композитор Раймонд Паулс. По словам Соседова, вернувшись на родину, Пугачева вряд ли вернется к творческой деятельности. Он убежден: карьера певицы завершилась для Аллы Борисовны еще в 90-х годах.
Однако Соседов также подчеркивает, что у Пугачевой есть право вернуться. По поводу Максима Галкина музыкальный критик сказал, что его в Москве ожидают лишь мелкие корпоративы. Впрочем, бедствовать звездной паре не придется: заработанных ими денег с лихвой хватит до конца жизни, приводит слова Соседова издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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