Анастасию Волочкову пытались взорвать
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Анастасию Волочкову пытались взорвать

Анастасию Волочкову пытались взорвать
Балерина Анастасия Волочкова в шоке от произошедшего. Звезда балета в очередной раз оказалась в суде. Заседаний с ее участием прошло немало. А сколько еще предстоит, поклонники даже не берутся гадать. Балерина судится с Большим театром, с соседями по поселку и руководством компании-застройщика ее квартир. Очередная поездка в суд закончилась для Волочковой происшествием. Здание суда, где должно было проходить заседание, оказалось заминировано. Анастасия заявила, что это действия ее недоброжелателей, которые увидели в ней угрозу. «Заминировать суд перед моим приездом — это сильно. А в чем моя угроза? В правде? Верю. Золотые мои. Все те, кто думает, что провокации, задуманные недолюбленными людьми против меня, удались, не понимают, несчастные, что они будут привлечены к ответственности», — возмутилась артистка «МК.ru».
Впрочем, фанаты подозревают, что Волочкова снова повернула ситуацию таким образом, чтобы оказаться в центре внимания, поскольку проиграла суд экс-солистке группы «Стрелки» Екатерине Любомской по делу об оскорблениях в адрес певицы. Об этом стало известно накануне. Теперь бывшая прима-балерина Большого театра должна будет выплатить Любомской 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и еще сто тысяч — за судебные издержки. Напомним, конфликт звезд начался после того, как Екатерина сняла на видео, как Волочкова справляет нужду под елью у себя на участке. Ролик артистка отправила в общий чат жильцов поселка. После этого Анастасия весьма оскорбительно высказалась об исполнительнице, а та подала на нее в суд. Теперь Анастасия готовит встречный иск. «Я никого не унизила и не оскорбила. Я высказала свое мнение о человеке. Теперь я включу Волочкову — подаю встречный иск», — заявила она.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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