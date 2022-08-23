Андрей Воробьев дал старт финальным играм на Кубок Игоря Акинфеева

Вадим Карасев

Андрей Воробьев открыл финальный день футбольных соревнований на Кубок Игоря Акинфеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл финальный день футбольных соревнований на Кубок Игоря Акинфеева вместе с самим хозяином турнира — шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

«На прошлой неделе состоялся турнир Овечкина «ОВИ-Cup», где было 12 команд. Сегодня — с ребятами-футболистами общаемся. Я, во-первых, хочу поблагодарить Игоря, за то, что он каждый год делает для этих пацанов. Посмотрите, какие здоровые, красивые, целеустремленные ребята из разных регионов нашей страны здесь сегодня собрались. Этот турнир проводится для того, чтобы они стремились, умели побеждать, общались со своими кумирами, формировали характер. Нам приятно, что лучшие спортивные школы приглашают сюда своих ребят. Мы рады их видеть, и всегда с удовольствием всех встречаем», — сказал Андрей Воробьев.

Перед началом финального матча Андрей Воробьев вместе с Игорем Акинфеевым обменялись серией пенальти.

Турнир на Кубок Игоря Акинфеева впервые прошел в Московской области в 2018 году. Тогда в нем участвовали команды ЦФО. В 2019-м соревнования приняли статус международных.

В этом году соревнования проходят уже в четвертый раз. На поле стадиона им. Александра Сыроежкина вышли мальчишки 11-12 лет в составе 16 команд ведущих футбольных школ России и Белоруссии: Московская область - ФК «Мастер-Сатурн», СШОР «Бронницы», ФК «Химки», ФК «Витязь» ФК «Знамя труда»; Москва — ПФК «ЦСКА», ФК «Локомотив», ФК «Чертаново», а также — ФК «Зенит» (Санкт- Петербург), ФК «Краснодар» (Краснодар), ФК «Ростов» (Ростов), ФК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), Академия футбола им. Коноплева (Тольятти), ФК «Рубин» (Казань), ФК «Арсенал» (Тула) и ФК «Динамо (Минск).

«Много проводится турниров, и мы каждый год делаем хорошую, красивую историю. На нашем турнире все станут звездами, пускай не самыми высокими, потому что понятно — все зависит от самих ребят. Но самое главное, что мы даем шанс, — сказал Игорь Акинфеев. — Я считаю, что этот турнир один из самых сильных в России. Мы будем и дальше делать все, чтобы к нам никто не подобрался. И ребята, я думаю, вам скажут то же самое».

В 2018 и 2019 годах обладателем Кубка Игоря Акинфеева стала подмосковная команда «Мастер-Сатурн», а в 2021-м победил ФК «Строгино». В этот раз за Кубок боролись ФК «Чертаново» и ФК «Ростов». Со счетом 2:0 победу одержал московский клуб.

Отличительной особенностью турнира этого года являются отдельные соревнования по правилам новой футбольной дисциплины — Кипербол. Она развивается Фондом «Страна Футбола» по инициативе Игоря Акинфеева. Цель Кипербола — максимальная зрелищность футбольного противостояния за счет увеличения интенсивности игры, результативности атакующих действий и повышения роли вратаря команды в определении конечного результата.

За Кубок Кипербола в круговом турнире боролись команды, занявшие вторые места в своих группах. В напряженной борьбе победу одержал подмосковный «Мастер-Сатурн», обыграв ФК «ЦСКА» по пенальти.

В кипербаттле — соревнованиях среди вратарей — лучшими стали голкиперы ФК «Локомотив», в финале они обыграли представителей Академии футбола им. Коноплева.

