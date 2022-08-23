Борис Корчевников вынес приговор убийце Дугиной

Ведущий Борис Корчевников высказался о трагической смерти молодой журналистки. Телеведущий в «Телеграме» заявил, что подозреваемую в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной вычислили очень быстро. Теперь ее лицо знает весь мир. «Наталья Шабан сделала это, чтобы мы боялись. Чтобы боялся теперь каждый. У терроризма нет других целей. Только бояться теперь будет сама Шабан. До конца своих дней, который близок. Не будет города, улицы и спальни на планете, где это трусливое животное будет спать спокойно», сказал Борис Корчевников.Как заметил Корчевников, Дугина хоть и убита, но она победила. По его словам, эта красивая хрупкая женщина — еще одно лицо нашей победы, сияющей не мирской славой, но отсветом царства небесного, в которое сейчас вошла новая мученица. Ранее в ФСБ заявили, что Дарья Дугина погибла от рук Натальи Шабан-Вовк. Именно она организовала подрыв автомобиля. Позже скрылась с дочкой в Эстонии.