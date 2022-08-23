Бородина о девушке Омарова: «Сравниваете подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка?»
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Бородина о девушке Омарова: «Сравниваете подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка?»

Бородина о девушке Омарова: «Сравниваете подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка?»

Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной зря времени не терял, почти сразу же он окунулся в новые отношения. Спустя год пара рассталась, но бизнесмен не выдержал разлуки и умолял девушку вернуться к нему.

В личном блоге 41-летний Омаров показал ту самую Валерию, которая украла его сердце. «Не смог я без тебя. Все видели, как я пытался забыть. Но не смог!» — обращался он. Голубоглазая блондинка покорила и фолловеров бывшего мужа телезвезды и многие даже отметили, что она и Теона, дочь Курбана и Ксении, поразительно похожи внешне.

Это заметили подписчицы Бородиной, и они завалили ее соцсети фотографиями со сравнениями. Такой напор ведущая не выдержала и высказала все, что думает о новой пассии экс-мужа.

«Мне почему-то эту дичь присылают второй день подряд, а можно этого не делать. Как это даже вслух можно произнести... Человеку со здоровой психикой такое может в голову прийти? Вы кого сравниваете?! Подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка? Я своих детей, слава Богу, воспитываю в другой среде. И можно уже отстать от меня с этой дичью. Просто ничего мне не писать про это!» — возмутилась она.

К слову, недавно Курбан сокрушался, что не может видеться с наследницей. После развода он проводит время с девочкой все реже и реже. «Эта фотография была сделана ровно неделю назад, за день до ее отъезда. Я не могу вам сказать, почему Теоны нет в моих соцсетях. Это наше с ней личное.

Я жду, пока она вырастет, чтоб быть с ней всю оставшуюся жизнь! Но это не значит, что сейчас она без моего внимания. Когда Омару было шесть лет, он тоже не видел меня так часто. Мои дети это все, что у меня есть. Всему свое время», — писал он. Похоже, еще не скоро бизнесмен сможет встретиться с Теоной. Теперь ему придется отдавать все силы уже не на примирение с блондинкой Валерией, а с разъяренной бывшей...

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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