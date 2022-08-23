Бывший муж певицы Пелагеи обломался, выпрашивая деньги нее

Певица Пелагея показала бывшему мужу, где его место. Артистка выиграла в суде у своего бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина в вопросе о компенсации за совместную жизнь. Хоккеист утверждал, что Пелагея не тратила на семью заработанные деньги во время их совместной жизни. Однако Фемида встала на сторону исполнительницы. В компенсации Телегину было отказано, сообщает «СтарХит».«Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось», — прокомментировал адвокат Пелагеи Филипп Рябченко. Напомним, что Пелагея и Иван Телегин не смогли построить счастливую семью. При этом у них есть совместная дочь, которая живет с мамой.