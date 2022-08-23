Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали подделкой

Вадим Карасев

Библиотека Мичиганского университета согласилась с доводами профессора истории Ника Уайлдинга из Университета штата Джорджия и объявила подделкой хранящийся в библиотеке документ, который почти сто лет считался черновиком Галилео Галилея.

Документ представляет собой одну страницу с черновыми записями двух текстов. В верхней части размещается письмо о показе Галилеем нового телескопа венецианскому дожу 24 августа 1609 года. В нижней части содержатся заметки о наблюдениях спутников Юпитера 7–15 ноября 1610 года. Окончательная подлинная версия письма хранится в Государственном архиве Венеции, а заметки о спутниках Юпитера — в Национальной библиотеке Флоренции, они же вошли в изданное в 1610 году сочинение Галилея «Звездный вестник» (Sidereus Nuncius).

Рукопись из библиотеки Мичиганского университета впервые привлекла внимание общественности в мае 1934 года, когда аукционная фирма American Art Anderson Galleries продавала библиотеку покойного Родерика Терри, богатого коллекционера манускриптов и старопечатных книг. Согласно каталогу аукциона, подлинность черновика была подтверждена кардиналом Пьетро Маффи (1858–1931), архиепископом Пизы, который сравнил этот лист с автографом Галилея из своей коллекции. Документ приобрел Трейси Макгрегор, бизнесмен из Детройта и страстный коллекционер книг и рукописей. После его смерти попечители Фонда Макгрегора подарили рукопись Мичиганскому университету в 1938 году в знак особого признания заслуг профессора астрономии Хибера Кертиса.

Ник Уайлдинг, изучив бумагу, на которой написаны черновики, обратил внимание на водяные знаки. Водяной знак на «манускрипте Галилея» содержит монограмму производителя бумаги — AS — и места производства — BMO (Бергамо). Но водяной знак BMO стал использоваться только с 1770 года, спустя более века после смерти Галилея.

Как отмечается в заявлении библиотеки, нет никаких следов документа до 1930 года, несмотря на то, что в Италии в 1890–1909 годах было осуществлено чрезвычайно тщательно подготовленное полное издание сочинений Галилея. Сообщение кардинала Маффи, якобы подтвердившего подлинность рукописи, не сохранилось. Предполагается, что подделку изготовил фальсификатор Тобия Никотра (Tobia Nicotra) в 1930-е годы. В 1934 году Никотра был приговорен к двум годам тюремного заключения и крупному штрафу за подделку документов, включая две рукописи Галилея.