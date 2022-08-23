Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали подделкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали подделкой

Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали подделкой

Библиотека Мичиганского университета согласилась с доводами профессора истории Ника Уайлдинга из Университета штата Джорджия и объявила подделкой хранящийся в библиотеке документ, который почти сто лет считался черновиком Галилео Галилея.

Документ представляет собой одну страницу с черновыми записями двух текстов. В верхней части размещается письмо о показе Галилеем нового телескопа венецианскому дожу 24 августа 1609 года. В нижней части содержатся заметки о наблюдениях спутников Юпитера 7–15 ноября 1610 года. Окончательная подлинная версия письма хранится в Государственном архиве Венеции, а заметки о спутниках Юпитера — в Национальной библиотеке Флоренции, они же вошли в изданное в 1610 году сочинение Галилея «Звездный вестник» (Sidereus Nuncius).

Рукопись из библиотеки Мичиганского университета впервые привлекла внимание общественности в мае 1934 года, когда аукционная фирма American Art Anderson Galleries продавала библиотеку покойного Родерика Терри, богатого коллекционера манускриптов и старопечатных книг. Согласно каталогу аукциона, подлинность черновика была подтверждена кардиналом Пьетро Маффи (1858–1931), архиепископом Пизы, который сравнил этот лист с автографом Галилея из своей коллекции. Документ приобрел Трейси Макгрегор, бизнесмен из Детройта и страстный коллекционер книг и рукописей. После его смерти попечители Фонда Макгрегора подарили рукопись Мичиганскому университету в 1938 году в знак особого признания заслуг профессора астрономии Хибера Кертиса.

Ник Уайлдинг, изучив бумагу, на которой написаны черновики, обратил внимание на водяные знаки. Водяной знак на «манускрипте Галилея» содержит монограмму производителя бумаги — AS — и места производства — BMO (Бергамо). Но водяной знак BMO стал использоваться только с 1770 года, спустя более века после смерти Галилея.

Как отмечается в заявлении библиотеки, нет никаких следов документа до 1930 года, несмотря на то, что в Италии в 1890–1909 годах было осуществлено чрезвычайно тщательно подготовленное полное издание сочинений Галилея. Сообщение кардинала Маффи, якобы подтвердившего подлинность рукописи, не сохранилось. Предполагается, что подделку изготовил фальсификатор Тобия Никотра (Tobia Nicotra) в 1930-е годы. В 1934 году Никотра был приговорен к двум годам тюремного заключения и крупному штрафу за подделку документов, включая две рукописи Галилея.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил
570+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: до 30 августа
570+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: до 30 августа
В Южной Корее обяжут платить налог со стейкинга и аирдропов
В Южной Корее обяжут платить налог со стейкинга и аирдропов
Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали подделкой
Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали
Российский мэр умер в возрасте 38 лет
Российский мэр умер в возрасте 38 лет
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами
Осложнения после Ковида: как при коронавирусе понять, что повреждены легкие
Осложнения после Ковида: как при коронавирусе понять, что повреждены
Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой, сбил человека и угодил в психушку
Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой,
Классические картины с примесью забавного сюрреализма (14 фото)
Классические картины с примесью забавного сюрреализма (14 фото)
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Топ на сегодня

США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и

Еще по теме

Анализ данных космического аппарата «Галилео» подтвердил наличие гейзеров на Европе
Ученые обнаружили гейзеры на спутнике Юпитера
Нибиру существует – ученые нашли новое доказательство
NCAA расследует разбирательства Мичиганского университета с делом Нассара